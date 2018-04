Mobiltelefonos játékkal kommunikáltak a puccskísérlet tagjai

Az ügyészség szerint a programot rejtett kommunikációra használták a 2016-os török puccskísérlet kiterveléséért felelőssé tett úgynevezett gülenista hálózat tagjai.

A vádhatóság szerint az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi hálózatának tagjait azzal gyanúsítják, hogy a „2048 Fun and Relaxing Puzzle Game” nevű kirakós játék alkalmazáson keresztül érintkeztek egymással. Ezt a török haditengerészetnél a gülen-hálózat feltárására lefolytatott nyomozások tárták fel.

A nap folyamán a török haderő újabb hetven katonája ellen adtak ki elfogatóparancsot a hatóságok, köztük volt 18 haditengerész is.

Ankara szerint a mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderőbe is. Korábban Gülen több ezer feltételezett támogatóját vették őrizetbe azzal a váddal, hogy felhasználói a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programnak, amelyen keresztül a kormányzat szerint a 2016-os puccskísérletet is szervezték.

Törökországban az elmúlt 20 hónap alatt több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret – köztük katonákat – pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez.