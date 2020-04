Nem érkezik EU-s többletforrás a járványhelyzet kezelésére

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben Magyarországra nem érkezik többletforrás az Európai Uniótól – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a Magyar Nemzet szombati számában megjelent interjúban.

Perényi Zsigmond elmondta: hamisak a több ezer milliárd forintnyi, a járványhelyzet kezelésére fordítható uniós forrásokról szóló hírek, pénzügyi támogatásról nincs szó. A valóság az, hogy az Európai Bizottság (EB) csupán koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésre tett javaslatot. Ahhoz viszont, hogy Magyarországnak többletforrás álljon rendelkezésére, a jelenlegi többéves pénzügyi keret módosítására lenne szükség a tagállamok egyhangú támogatásával. Ilyen javaslatot az EB azonban nem terjesztett elő, így tárgyalás sem volt róla – mutatott rá az államtitkár.

Hozzátette, még az éves kifizetési ütemterv sem módosul, amit a bizottság rendelete szó szerint is tartalmaz, bár ezt igyekeznek agyonhallgatni az ellenzéki politikusok.

Perényi Zsigmond a Magyar Nemzetnek elmondta,

a magyar kormány konkrét válaszokat ad a járványügyi helyzetre, ellentétben a bizottság látszatintézkedéseivel, amelyet uniós mentőcsomagnak neveznek.

Semmilyen pluszforrásról nincs szó egyik tagállam esetében sem – szögezte le.

Mint mondta, ezek az összegek a tagállamoknak a 2014-2020-as időszakra már korábban, hét évre előre megítélt uniós pénzügyi csomagban az utolsó fillérig benne vannak. A brüsszeli javaslat úgy szólt, hogy a még fel nem használt uniós forrásokat fel lehet használni a járvány elleni védekezésre. Ez likviditásban jelenthet segítséget, leginkább azon országoknak, amelyek gazdasága nincs olyan állapotban, hogy kezelni tudják a koronavírus okozta helyzetet – magyarázta az államtitkár.

Kiemelte,

Magyarországnak – az európai szinten is kiemelkedő gazdasági teljesítményének köszönhetően – van pénzügyi mozgástere, ezért a tartalékait a járvány elleni védekezésre és a gazdaságvédelmi akciótervre tudja fordítani.

Továbbá Magyarország a kohéziós forrásokat lekötötte fejlesztésekre, már futó pályázatok, beruházások zajlanak országszerte.

Ezektől a projektektől nem lehet elállni, de erre nincs is szándék. Az innovációs tárca a beruházások végrehajtását segítő és könnyítő komplex csomagot jelentett be annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került projektgazdák is megvalósíthassák fejlesztési elképzeléseiket – mondta el Perényi Zsigmond.