Nem növeli a mobilszámlát, ha fölveszi a gyanús külföldi hívást

A visszahívástól azonban már óva intenek a mobilszolgáltatók és az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Számos panasz érkezett az elmúlt napokban külföldi számról indított rejtélyes telefonhívásokról az NMHH és a mobilszolgáltatók ügyfélszolgálataihoz. A sajtóban, illetve a közösségi oldalakon is több érintett számolt be arról, hogy elsősorban ugandai, orosz, cseh, vagy lengyel ország-előhívószámmal jelzett hívást a telefonjuk, de volt példa Burundiból, Grenadából, Szamoából, Ausztriából és Romániából érkező hívásra is. A legtöbben nem reagáltak a hívásra, aki mégis felvette, az általában a vonal azonnali bontását tapasztalta.

A jelenség vélhetően egy újabb ún. wangiri, vagy más néven scam hullám, melynek

lényege, hogy csalók nemzetközi telefonszámról tömegesen próbálnak embereket rávenni arra, hogy az adott – vélhetően emeltdíjas – számot a fogadó fél visszahívja.

Ezek a csaló kezdeményezések bizonyos időközönként felütik fejüket, vissza-vissza térnek a gyanútlan fogyasztók megtévesztésére, az egyetlen fontos dolog, hogy a bizonytalan eredetű külföldi hívásokat és SMS-eket hagyjuk figyelmen kívül.

Csak a visszahívásból lehet baj

Az NMHH és a mobilszolgáltatók közös közleményükben azonban azt írják:

nem éri anyagi kár, ha véletlenül felveszi a gyanús külföldi hívást.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország közleménye szerint belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást fogadja, ettől függetlenül tudatos fogyasztói magatartásra és megfontoltságra intik az előfizetőket.

Amennyiben a mobiltelefont használó figyelmetlen vagy kíváncsi, és visszahívja a gyanús külföldi számot, akkor viszont adódhatnak problémái:

felmerülhetnek pluszköltségek, de később érkezhetnek különböző üzleti jellegű ajánlatok is.

Alapból tiltva van

Az emelt díjas hívás vagy SMS fogadása alapbeállításként tiltva van minden ügyfélnek. Kivétel jelent ez alól az, aki kifejezetten kérte a szolgáltatót a blokkolás feloldására. Probléma tehát csak abban az esetben jelentkezhet (vagyis akkor érheti anyagi kár a tulajdonost) ha a gyanús számot visszahívja, egyébként nem, hiszen belföldön a szolgáltatók külföldi hívás fogadása esetén sem számolhatnak fel pluszköltségeket.

(Értelemszerűen más a helyzet akkor, ha a hazai előfizető valahol külföldön tartózkodik és fogadja az adott hívást, azonban ebben az esetben is csak az adott szolgáltatóval kötött szerződés külföldi hívás fogadására vonatkozó általános díjtételeivel kell kalkulálnia akár a hívás fogadása, akár visszahívása esetén. Az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben a legtöbb díjcsomagban már nem kell fizetni a bejövő hívásokért, de a többi országban jellemzően igen. Különösen célszerű figyelni erre az Európán kívüli országokba utazva.)