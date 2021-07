Németországban tovább nőtt az árvíz halálos áldozatainak a száma (videó)

A német rendőrség vasárnap reggel közölte, hogy Ahrweiler járásban 110-re emelkedett a halottak száma, és ezzel már több mint 150-en vesztették életüket országszerte az árvizekben, beleértve a szomszédos Észak-Rajna-Vesztfáliából jelentett 45 áldozatot is.

A rendőrség közlése szerint

A környező területek nagy részén még mindig nem működik az áram- és a telefonszolgáltatás.

Merkel kancellár délután várhatóan az Ahrweiler járásban fekvő Schuld települést keresi fel, majd a közeli Adenau településen Malu Dreyerrel, Rajna-vidék-Pfalz miniszterelnökével sajtónyilatkozatot tesz.

Frank-Walter Steinmeier német államfő szombaton, Észak-Rajna-Vesztfáliába tett látogatása során az áldozatokkal való szolidaritásra és adományozásra szólította fel az embereket, Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter újságíróknak pedig azt mondta, „országos erőfeszítésre” lesz szükség a régió talpraállításához.

This is a drone video of #Ahrweiler in Rhineland Palatinate showing the brutal force of the devastating floods that are ravaging parts of 🇩🇪🇧🇪🇳🇱and 🇱🇺.

In these difficult hours our hearts go out to all the people who lost their loved ones and homes. pic.twitter.com/yPx67bqrwi

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) July 16, 2021