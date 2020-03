New York, New Jersey és Connecticut sem lesz karanténban

Ehelyett szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap éjjel a Twitteren.

A mikroblogban az amerikai elnök kifejtette: a vírus elleni küzdelmet irányító kormányzati munkacsoport javaslatára, valamint New York, New Jersey és Connecticut államok kormányzóival egyeztetve arra a döntésre jutott, hogy „a karantén nem lesz szükséges”.

Donald Trump egyben felkérte az országos járványügyi és betegségmegelőzési központot (CDC), hogy határozzon meg szigorú utazási korlátozásokat a három tagállam számára. A korlátozásokat a tagállamok kormányzóinak kell bevezetniük a szövetségi kormánnyal történő konzultációkat követően.

Az elnök szombat délután vetette fel újságíróknak nyilatkozva, hogy a járvány által erőteljesen sújtott három, keleti parti tagállamban – Connecticutben, New York államban és New Jerseyben – esetleg karantént vezethetnek be két hétre, vagyis a három államot teljesen lezárnák a ki-, és beutazók előtt. Már délután hangsúlyozta azonban, hogy az érintettek nélkül nem hoz döntést.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója nem sokkal az elnök szavainak elhangzása után elutasította az ötletet, és kijelentette, hogy ennek megvalósítása szerinte felérne „a tagállamok elleni háború meghirdetésével”.

„Nem hiszem, hogy ez jogszerű lenne” – mondta újságíróknak Cuomo, hozzátéve, hogy egy ilyen döntés gazdaságilag is katasztrofális következményekkel járna. „Ha térségeket választunk el egymástól az országon belül, az visszaütne, Amerika-ellenes és társadalomellenes lenne” – szögezte le a CNN hírtelevíziónak adott szombat esti interjújában.

Ned Lamont, Connecticut kormányzója egy szintén szombat esti televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy „New York, New Jersey és Connecticut déli része a kereskedelmi és pénzügyi világ fővárosa, és ha Donald Trump szeretné a járvány után újra beindítani a gazdaságot, akkor ”nagyon oda kell figyelnie, hogy mit mond, és mit nem mond ki„.