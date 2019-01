Novák Katalin: a családbarát erők túlsúlyát remélem Európában

A családok éve lezárult, a munka folytatódik, de sok a teendő a következő évekre is – fogalmazott Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár egy lapinterjúban.

A politikus a Magyar Hírlapnak az év végén lezárult családügyi nemzeti konzultáció eredményeire vonatkozó kérdésére válaszolva elmondta: a válaszok feldolgozása még folyamatban van, de az kiderült, hogy a családok védelme, a családok támogatásának további lehetőségei foglalkoztatják a magyar embereket. Hozzátette: a konzultáció nem csak a tizenegy kérdés megválaszolásáról szólt, hanem javaslatok, észrevételek megfogalmazásáról is.

Bár a magyar kormány legfontosabbnak a magyar fiatalok és családok támogatását tartja, az is fontos számára, hogy az e téren tett erőfeszítéseket és elért eredményeket más országoknak is megmutassa, fejtette ki az államtitkár, aki szerint külföldön is egyre nagyobb az érdeklődés, és a kormány azon is dolgozik, hogy dacolva az ottani fősodorral, Brüsszelbe is eljusson a családközpontúság üzenete.

– Jövő májusban európai parlamenti választások lesznek, és meggyőződésem szerint jócskán átrajzolódik majd a kontinens politikai térképe. Bízom abban, hogy előbb-utóbb a családpárti politikai erők lesznek túlsúlyban, és így ez a téma pozitív megközelítésben kerül majd az unió napirendjére. Nagy szükség van rá, máskülönben a saját jövőnkről mondunk le

– hangsúlyozta Novák Katalin.

Az államtitkár most is felhívta a figyelmet arra, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) már az első gyermek születésénél is jár, legyen szó akár új építésű, akár használt ingatlanról. „Ami nagy változást jelent, hogy december 1-jétől már a kétgyermekesek is igénybe vehetik a tízmillió forintos kamattámogatott kölcsönt új lakás építésére, míg a háromgyermekesek számára ezt az összeget tizenötmillió forintra emeltük” – mutatott rá Novák Katalin, hozzátéve: mivel a kétgyermekes családok vannak a legtöbben, szeretnének számukra minden segítséget megadni a gyermekneveléshez, ezért is emelkedik 2019-től ismét a családi adókedvezmény összege, elérve a havi negyvenezer forintot.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Az interjúban elhangzott, hogy a csok-ot az is felveheti, akinek időközben születik meg a harmadik gyermeke, ők ha újabb otthonba költöznek, igényelhetik a kettő közötti különbözetet, azaz a 7,4 millió forintot. – Emellett ráadásul még egy-egy millió forintot elengedünk a lakáshitelből a harmadik vagy további gyermekek érkezésekor – tette hozzá az államtitkár, aki elárulta, kiegyensúlyozottan nő a csok-támogatott családok köre, a számuk közelít a százezerhez, ez negyvenötezer gyermek születésének a vállalását jelenti részükről.

– Azt már most megígérhetem, hogy a csok folyamatosan bővül majd

– hangsúlyozta a politikus.

A kormány 2019. évi családpolitikai terveiről elmondta: a családokról szóló, tavaly év végi nemzeti konzultáció témái árulkodnak a kormányzati tervekről, és ha mindehhez megkapják az emberek felhatalmazását, meg is szeretnék valósítani őket. Kiemelte a „családbarát Magyarország” eszméjét, amelyről elmondta, szeretné, ha ez a szemlélet még inkább meggyökerezne hazánkban. Megemlítette a nők atipikus munkavállalását elősegíteni kívánó Család és Karrier Pontokat, valamint a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ambulanciákat is, amelyek elmondása szerint „most érnek be”. Hozzátette: baba-mama csomagot indítanak, amelynek részeként minden kisbaba családja ajándékcsomagot kap majd.

Az államtitkár a főállású anyaság lehetőségét firtató kérdésre válaszolva kifejtette: a nemzeti konzultációs kérdőív olyan családokról beszélt, ahol legalább négy gyermeket nevelnek, az édesanya tanult, dolgozott, majd éveken át a gyermeknevelést helyezi a szakmai karrier elé, és életét teljes egészében a családjának szenteli. – Meglátjuk, milyen válaszok érkeztek, és ha az emberek támogatják, a valódi főállású anyaság feltételeit is igyekszünk majd megteremteni – jelentette ki Novák Katalin.

Borítókép: Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a nyírteleki Kastélykert óvoda és bölcsőde új épületrészének átadásán 2018 októberében

HIRDETÉS HIRDETÉS