Hajókat adományoznak az olaszok a líbiai parti őrségnek

Róma ezzel is hozzájárul az Európába igyekvő menekültek és migránsok feltartóztatásához - jelentették be hétfő késő este az olasz fővárosban.

A líbiai hatóságok munkáját az olasz parti őrség tíz, valamint a pénzügyőrség (Guardia di Finanza) két hajójával támogatja. A líbiaiak tavaly négy hajót kaptak az olaszoktól a pénzügyi és oktatási támogatás mellett. Az észak-afrikai ország parti őrségének munkáját azonban elégtelennek látják Rómában – írta a dpa német hírügynökség.

Az egy hónapja alakult új olasz kormány nagy léptekkel akar szigorítani az ország migrációs politikáján, egyebek közt azt akarja elérni, hogy az Észak-Afrikából induló migránsokat még a Földközi-tengeren feltartóztassák és visszafordítsák. Matteo Salvini olasz belügyminiszter pénteken közölte, hogy Olaszország kikötői egész nyáron zárva lesznek a Földközi-tengeren migránsokat mentő civil mentőhajók előtt, még üzemanyagot sem vehetnek fel.

„Az olasz és még a líbiai hadsereg is azt mondja, hogy a civil szervezetek akarva akaratlanul az embercsempészeket segítik”

– mondta. Salvini hadat üzent a Földközi-tengerről Európába migránsokat szállító civil szervezeteknek, vélhetően azért, mert Olaszország már így is alig bír az utóbbi években érkezett több százezer bevándorlóval.

Az utóbbi négy évben az olasz parti őrség mintegy 600 ezer embert mentett ki a Földközi-tengerből, sokakat Líbia partjainál.

Danilo Toninelli olasz közlekedési miniszter mindazonáltal a hétvégén leszögezte: a parti őrség – ahogy korábban – továbbra is teljesíteni fogja arra vonatkozó kötelezettségét, hogy segítsen a tengeren bajba került embereken. Megjegyezte azonban, hogy a körülmények megváltoztak, Líbia most már saját parti őrségével is képes végrehajtani mentőakciókat területi vizein.

A líbiai parti őrség több mint 8000 embert mentett ki és vitt vissza eddig az idén az észak-afrikai állam partvidékére. Líbiában számos, afrikai országból érkezett menekült él többnyire embertelen körülmények között menekülttáborokban. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) legalább 700 ezer illegális bevándorlóról tud az észak-afrikai országban.

A líbiai haditengerészet szóvivője keddre virradóra közölte, hogy 63 migránst keresnek, miután gumicsónakjuk elsüllyedt az ország partjainál. Tudatta: 41 embert, akik mentőmellényeket viseltek, sikerült kimenteni a vízből. A túlélők elmondása szerint 104 embert zsúfoltak az Európa felé indított lélekvesztőre. A líbiai parti őrség hétfőn 235 embert szállított partra, köztük 54 gyermeket és 29 nőt.

A Moammer Kadhafi diktátor 2011-es bukása óta káosz uralja Líbiát, amely az Európába igyekvő bevándorlók fő tranzitállomása lett.