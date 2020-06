Olaszország június 3-án megnyitja belső és külső határait

A kormány döntésének értelmében éjféltől újranyitnak a március 11-től lezárt tartományok.

A tartományok közötti és a külső országhatárok megnyitására készül Olaszország, ami a várakozások szerint elindítja az olaszok országon belüli mozgását, miközben a koronavírusból kigyógyultak száma elérte az aktív fertőzöttek számának négyszeresét, és a halálos áldozatok napi száma tovább csökken a polgári védelmi hatóság kedd esti adatai szerint.

A kormány döntésének értelmében éjféltől újranyitnak a március 11-től lezárt tartományok. Az olaszok szabadon, bármilyen engedély és igazolás nélkül elhagyhatják régióikat, és az ország más térségeibe utazhatnak. A nagyobb vasútállomásokon és belföldi repülőtereken kiemelt forgalomra számítanak, az újraindulás utáni első hetekben növelik a vasúti, légi és hajójáratok számát. Jelentős mozgást várnak a milánói és a római központi pályaudvaron, ahol kötelező lesz az utasok testhőmérsékletének mérése.

A tartományhatárok megnyitásával megkezdődik a nyári szezon: az üdülőhelyekre egyelőre majdnem kizárólag olaszokat várnak. A külső határokat is megnyitják, de külföldiekkel nagyobb számban csak a hónap közepétől számolnak. Az Európai Unióból és a Nagy Britanniából érkezőket sem helyezik karanténba.

A korábbi bejelentésekkel szemben a dél-olaszországi tartományokba is korlátozás nélküli lesz a belépés, az északi gócpontokról érkezők sem jelentenek kivételt. Négy tartományban szerdától kísérleti jelleggel megindul az önkéntesen csatlakozók kontaktkövetését segítő, Immuni nevű mobilalkalmazás. Szicília saját applikációt vezet be a szigetre beutazók regisztrálására, Puglia tartomány szintén arra kérte a főleg északról érkezőket, hogy jegyezzék fel merre járnak, kivel találkoznak. Campaniában szúrópróbaszerűen ellenőrzik a vasúttal, repülővel, autóval, hajóval beutazókat. Máshol is különböző módszerekkel regisztrálják a látogatókat, hogy esetleges megbetegedés esetén, követhető legyen, korábban kivel találkoztak.

Az óvintézkedések közül érvényben marad a tömörülések korlátozása, továbbra is kötelező a legalább egyméteres távolságtartás, valamint az otthonmaradás 37,5 foknál magasabb testhőmérséklet esetén. A szájmaszk viselete zárt téren és a tömegközlekedési eszközökön kötelező, valamint Lombardia tartományban szabadtéren is. Ugyanabban a gépjárműben csak családtagok vagy együtt élők utazhatnak egymáshoz közeli ülésen, máskülönben a hátsó ülést kell használni. Motoron is csak együtt élők utazhatnak egyszerre. A temetéseken továbbra is legfeljebb 15 személy vehet részt, több városban este kilenc után tilos az alkoholos italok árusítása a fiatalok tömörüléseinek elkerülésére, és még nem engedélyezettek a szabadtéri koncertek. Szabadtéren egyszerre 1000, zárt helyiségekben, például a templomokban 200 személy tartózkodhat.

A polgári védelem adatai szerint az ország újranyitása előtt az aktív fertőzöttek száma valamivel több mint 39 ezerre csökkent, miközben a gyógyultaké túllépte a 160 ezret. A betegek közül kevesebb mint hatezren vannak kórházban, 408-an intenzív osztályon. Az utóbbi egy nap alatt 55 volt a halálos áldozatok száma, ezzel összesen már 33 530-an hunytak el a betegségben Olaszországban. A gyógyultakat és halottakat is számolva 233 515 fertőzöttet diagnosztizáltak. A gócpontnak számító Lombardiából jelentik továbbra is az új fertőzöttek felét, ott egy nap alatt 12-en haltak meg. Kilenc tartományban már egyetlen új fertőzöttet sem szűrtek ki.

Sergio Mattarella államfő kedden a lombardiai Codognót kereste fel, ahol február 20-án elkezdett terjedni a járvány, majd a köztársasági elnök az egyik római járványkórházba is ellátogatott.