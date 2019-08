Öngyilkosságot követett el a börtönben Jeffrey Epstein

Emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával volt előzetes letartóztatásban az amerikai milliárdos.

Öngyilkosságot követett el manhattani börtöncellájában helyi idő szerint péntek éjjel Jeffrey Epstein, az emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával előzetes letartóztatásban lévő amerikai milliárdos – jelentette az amerikai média szombaton.

A 66 éves Epstein július végén állítólag már megkísérelt öngyilkosságot, félig öntudatlan állapotban találtak rá cellájában.

A milliárdost állandó megfigyelés alatt tartották elkülönített cellájában, hogy megelőzzék esetleges öngyilkossági kísérletét.

Borítókép: Geoffrey Berman New York déli körzetének ügyésze sajtótájékoztatót tart Jeffrey Epstein amerikai milliárdos letartóztatása ügyében New Yorkban 2019. július 8-án. A 66 éves Epstein 2019. július 6-án letartóztatták kiskorúak szexuális zaklatása és emberkereskedelem gyanúja miatt New Jerseyben. 2002 és 2005 között New Yorkban és Floridában elkövetett, több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés, emberkereskedelem, és pedofília gyanúja miatt a manhattani szövetségi bíróság vádat emelt a milliárdos ellen