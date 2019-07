Orbán Balázs: Elfogadhatatlan, amit a Momentum EP-képviselői tettek

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára villáminterjút adott a PestiSrácok-nak.

Mint arról korábban a lap beszámolt: a Momentum újdonsült EP-képviselője, Donáth Anna azért ostorozta az európai politikusokat, mert Járóka Líviát, a Fidesz EP-képviselőjét választották az Európai Parlament egyik alelnökének. A volt MSZP-s Donáth László lánya hosszas Facebook-posztban elégedetlenkedik, mert szerinte azért szavazták meg Járókát, mivel nem tudták, hogy a Fidesz tagja. A magyar tisztségviselőknek általában örülni szoktak országos szinten, Donáth azonban zsigeri gyűlölettel fröcsögte ki magából dühét. Írásában megemlíti, hogy a magyargyűlölő román politikussal pózoló Cseh Katalinnal megpróbálták „felnyitni” az európai politikusok szemét, hogy ne támogassák Járókát.

Jurák Kata arról kérdezte az államtitkárt, mit gondol Donáth Anna és Cseh Katalin háttérmunkájáról, mellyel Járóka Lívia EP-alelnöki tisztségének megválasztását szerették volna megakadályozni.

Orbán Balázs kifejtette, szomorú azt látni, hogy van egy olyan fiatal párt, amely bár a magyar országgyűlési munkához szükséges választói támogatást még nem szerezte meg, az Európa Parlamentben viszont két képviselővel van jelen, ott azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy a parlamentarizmus íratlan szabályait semmibe veszi.

– mondta az államtitkár, aki szerint ezek a pozíciók ugyanis a parlamenti íratlan szabályok szerint járnak a magyar képviselőknek, köszönhetően a kormánypártok jó választási eredményének, valamint a Néppárton belüli meghatározó politikai súlyának. Orbán Balázs szerint az látszik, hogy

„Ahogy mondani szokás: lelkük rajta. Jól látható továbbá, hogy éltanulóként azonnal besimultak a bevándorláspárti mainstreambe, így az is borítékolható, hogy azt nem várhatjuk el tőlük, hogy a magyar emberek érdekeit képviseljék Brüsszelben. Pedig annak már az ő számukra is világossá kellett volna válni, hogy igenis megéri kiállni a magyar érdekekért, megéri felvállalni a konfliktusokat, mert így, s csak így, tudunk sikereket elérni” – kommentálta az államtitkár a történteket.

Azzal kapcsolatban, hogy a Momentum egyik EP-képviselője, Cseh Katalin a Planned Parenthood intézetnek gyűjt a saját születésnapja alkalmából, az államtitkár elmondta, egy szélsőségesen abortuszpárti szervezet az, aminek a támogatására a képviselőnő buzdít.

„A magyar jogszabályok adottak, egyensúlyt teremtenek a magzati élet védelme és az anya önrendelkezési joga között. A magyarok viszont – minden kutatás szerint – több gyermeket szeretnének vállalni, mint amennyi végül megszületik. Mi abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ezek közül a gyermekek közül mind több meg tudjon születni. Éppen ezért annak örülnénk, ha képviselőink olyan szervezeteket támogatnának, amelyek abban segítenek, hogy minél több magyar kisgyermek születhessen” – fogalmazott Orbán Balázs, aki kitért arra is, miért nem tesz a kormány az ellen, hogy a Pride-mozgalom tagjai már iskolákban is hirdetik és propagálják az LMBT-életvitelt.

„A magyar Alaptörvény ebben az ügyben szerintem nagyon helyesen és pontosan jelöli ki a mozgásteret. Egyrészt tiltja a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, s a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést is ebben a körben tarthatjuk számon. Tehát, a magyar jogrend és a kormány semmilyen negatív diszkriminációt nem enged meg szexuális hovatartozás tekintetében. A gyülekezési jogot pedig – szintén az Alaptörvény alapján – biztosítja a kormány mindenki számára.

Az alkotmány viszont azt is kimondja, teszem hozzá, nagyon helyesen, hogy a házasság csak férfi és nő között állhat fenn, illetve a kormány abban is elkötelezett, hogy minél több magyar gyermek szülessen. Ez pedig a természet törvényei szerint csak heteroszexuális kapcsolatból valósulhat meg – s erről még csak nem is a kormány, hanem az a fránya természet tehet!