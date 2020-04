Orbán Viktor: tömeges fertőzésben 7500-8000 intenzív ágyra is szükség lesz – HALLGASSA MEG!

Nem szigorítottunk, csak fenntartottunk, de látjuk, hogy milyen különböző állapotok vannak az országban – mondta a kormányfő péntek reggel a Kossuth Rádió – Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A tömeges megbetegedések irányába haladunk

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, a válságkezelésben fontos a döntések tartalma és ütemezése. Jó ütemben döntést hozni az információk hatékony összegyűjtését is jelenti – tette hozzá. Miután most a csoportos megbetegedések felől haladunk a tömeges megbetegedés irányába, ezért vártunk ki, hogy hátha szigorúbb döntéseket kell hozni. A szívem szerint vártam volna – tette hozzá. Az idősotthonok környékén történtek indokolták volna a szigorúbb lépést – írja az Origo.

A mostani helyzetben a legerősebb fegyver az önuralom

Orbán Viktor szólt arról is, hogy országszerte nagyon különféle helyzet van, ezért nem is lehet egy nagy központi döntést hozni. Éppen ezért adtunk nagyobb döntési kört ebben a helyzetben a polgármestereknek – tette hozzá. A kormányfő elmondta, hogy sok településen nincs is jelen még a betegség, éppen ezért sokféle igény van jelen egyszerre. Legyen egy általános országos fegyelem, és helyben döntsenek a polgármesterek. A mostani helyzetben a legerősebb fegyver az önuralom – mondta a kormányfő.

Folyamatosan figyeljük az osztrák helyzetet

Más országok mintha kifelé kandikálnának, de még mi most nem tartunk ott – mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogy Ausztria esetében látjuk az intézkedések hatékonyságát, mivel ott hamarabb jelent meg a betegség, és így lehetőség van értékelni az ottani fejleményeket.

Orbán Viktor elmondta, hogy mennyi aktív intenzív ágyra lesz szükség

Több kórházban is voltam az elmúlt napokban, és még több intézménybe el fogok menni. Minderre lehet nincs szükség, de a józan eszem és az ösztönöm azt mondja, hogy ez kell – mondta a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy két katonatiszttel egyeztetik a látogatásokat, és mérik fel a helyzetet. Amikor tömeges lesz a fertőzés, akkor 7500-8000 intenzív ágy kellhet és lélegeztetőgép, valamint személyzet is kell ehhez. Normális békeidőben olyan 2000 körül van a lélegeztetőgépek száma.

Eddig nagy siker, hogy a fertőzés ütemét sikerült lassítani

Eddig nagy siker, hogy a fertőzés ütemét sikerült lassítani – mondta a kormányfő. Időt nyertünk, de az igazi teszt előttünk van – mondta Orbán Viktor. Ha bekerülünk a tömeges fertőzés szakaszába, akkor egy nagyon jó felkészülés kell, hogy ne legyen olyan helyzet, mint ami Olasz-, vagy Spanyolországban kialakult.

El kell fogadni, hogy most másmilyen lesz a húsvét

Orbán Viktor elmondta, hogy nagyon nehéz a mostani helyzet, mert azért él az ember, hogy találkozzon a családdal, főleg az idősek esetében. Ekkor mindenki össze szokott jönni, de erről most le kell mondani. Ezt el kell fogadni – tette hozzá.

Az ellenzék még egy idősotthont sem tud működtetni

Orbán Viktor a gazdaságvédelmi lépésekről azt mondta, az ellenzék esetében a járvány idejében is a kormány megbuktatása a cél, de még egy idősotthont sem sikerül működtetni.

Annyi munkahelyet akarunk létrehozni, amennyit a válság elpusztít

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a baloldal 2010 előtt mindig megszorításban és pénzelvételben gondolkozott. 2010 után mi egy másfajta gondolkozást hoztunk, így a munkahelyek teremtése állt a középpontba. Annyi munkahelyet akarunk létrehozni, amennyit a válság elpusztít – mondta a kormányfő. Az elmúlt években felszámoltuk a pénzügyi függésünket, és aki tudott dolgozott. Úgy kell a rövidtávú nehézségeken túllendülni, hogy az eredeti céljaink ne kerüljenek veszélybe.

„Biztos vagyok benne, hogy ez a terv működni fog”

Orbán Viktor elmondta, hogy választásokon kifejeződött támogatása van a mostani válságkezelő terveknek. Biztos vagyok benne, hogy ez a terv működni fog, és meg fogja oldani a bajokat, és a magyar gazdaság újra növekedési pályára áll.

A terhek kimérésével óvatosnak kell lenni

Orbán Viktor arról is beszélt, hogyha a bankokat úgy terheljük meg, hogy nem lesz pénzük, akkor súlyos gondok keletkezhetnek a gazdaságban. A terhek kimérésével óvatosnak kell lenni – tette hozzá.

Ilyen körülmények között sem szabad 3 százalék felé menni a költségvetési hiány tekintetében

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy van Magyarországnak esélye, hogy jól jöjjünk ki ebből. Meggyőződésem, hogy aki most eladósodik, és magas költségvetési hiányt csinál, az néhány hónap múlva „fel lesz akasztva”. Aki sérülékeny helyzetbe kerül, az kiszolgáltatott helyzetbe kerül – tette hozzá.

A pénzügyi védelmi képességeinket nem szabad úgy meggyengíteni, hogy a spekulációk ellen ne tudjunk védekezni