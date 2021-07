Orbán Viktor: augusztus 1-től lehetővé tesszük a harmadik oltás felvételét – HALLGASSA MEG!

A kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét augusztus 1-től, ehhez bőséges mennyiségű vakcina áll rendelkezésre – jelentette be a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A kormányfő azt mondta, a harmadik oltás felvételére a másodikat követően négy hónap elteltével lesz lehetőség, de az orvosok ettől eltérhetnek.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Magyarország még mindig az egyik vagy talán a legbiztonságosabb ország átoltottság tekintetében Európában, magasabb azok aránya, akik a teljes védettséget adó második oltást is megkapták, mint Németországban vagy Nagy-Britanniában.

Az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni oltás

– közölte.

Az eddigieknél fertőzőbb delta variáns megjelenése miatt az, aki nem vette föl az oltást, nagyobb veszélyben van, mint a járvány idején eddig bármikor. Ezért azokat az időseket, akik nem kaptak eddig oltást, személyesen meg fogják keresni – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Augusztus 1-től lehet megkapni a harmadik oltást

A miniszterelnök úgy fogalmazott, minél kevesebb adminisztrációval akarják az oltást lebonyolítani. Időpontot kell kérni azon a helyen, ahol az emberek megkapták az első két oltást. Az orvosok döntenek arról, hogy milyen oltást adjanak be harmadiknak – mondta a kormányfő. Orbán Viktor kifejtette, az egyik vélemény szerint a különböző oltások kombinálása a jó, míg a másik vélemény szerint nem kell keverni. Augusztus 1-től lehet kapni a harmadik oltást – emelte ki.

„Ha van vakcina, akkor az élet meg van mentve”

A kormányfő arról is beszélt, hogy egyesek szerint az elszigetelődés útján kell járni, de Magyarország csak addig követte ezt az utat, amíg nem volt vakcina. Ha van vakcina, akkor az élet meg van mentve – tette hozzá. Szólt arról is, hogy visszafertőződés esetén is jóval nagyobb a védettség akkor, ha valaki be van oltva. Azok az idősek, akik nincsenek beoltva, veszélyben vannak, és a delta variáns meg fogja őket találni – tette hozzá. A mostani a legagresszívebb variáns, ami megjelent. Azokat az időseket, akik nem oltották be magukat, személyesen fel fogják keresni – mondta.

Az iskolakezdés előtti két napban oltják a gyerekeket az iskolákban

Orbán Viktor elmondta, hogy a 16-18 év közöttiek átoltottsága 45 százalék körül van. A 12-15 év közöttieket is oltják, ott 13 százalékos az átoltottság. Az iskolakezdés előtti két napon minden gyerek megkaphatja az oltást az iskolákban, mivel oltási napokat rendeznek.

„Csak azok utazzanak külföldre nyaralni, akik mindkét oltást megkapták már”

Orbán Viktor azt javasolja minden magyarnak, hogy csak azok utazzanak külföldre nyaralni, akik mindkét oltást megkapták. Úgy nyilatkozott, a magyar védettségi igazolványnak továbbra is van jelentősége, mivel nagy koncertekre és sporteseményekre csak így lehet menni.

A fő kérdés, hogy hány oltatlan embert talál a vírus

A miniszterelnök arról is beszélt, hogyha Európában negyedik hullám lesz, akkor az ide is elér majd előbb-utóbb. A fő kérdés, hogy hány oltatlan embert talál a vírus – tette hozzá.

Ez a fő veszély

Minden olyan vélemény, ami bizonytalanságot kelt egy válsághelyzetben, az baj. Orbán Viktor szerint minden, ami a közös cselekvést gyengíti, az ártalmas. Különösen így van ez a járvány idején.

„A fő veszélyt nem az álorvosok jelentik, hanem amikor a politikusok járványügyi szakemberek lesznek, ahelyett hogy elvégeznék azt a munkát, amit én is csinálok”

– fogalmazott.

„A brüsszeli kérés célja, hogy az LMBTQ aktivistákat be kelljen engedni az iskolákba”

Orbán Viktor a legújabb brüsszeli eljárásról azt mondta, hogy elolvasta a bizottsági papirost.

„Egy jogi huliganizmussal állunk szemben, mind a családjog, mind az oktatás kizárólagosan nemzeti hatáskör, és pont ezen ügyben akarnak eljárást indítani. Szégyenteljes a bizottság álláspontja”

– mondta a kormányfő. „A brüsszeli kérés célja, hogy az LMBTQ aktivistákat be kelljen engedni az iskolákba, de ezt nem fogjuk hagyni. A szülő dönt a gyermekek neveléséről, és ez benne van az európai szabályokban is. Ami Nyugaton általános, hogy beengednek szexuális propagandistákat, az nálunk nem lesz” – mondta a kormányfő.

Kérdésre úgy válaszolt, azért nem ment el a vitára, mert nem hívták.

„Menni pedig csak akkor szoktam, amikor döntő jelentőségű a helyzet” – tette hozzá. „Óriási nyomás alatt vagyunk” – jegyezte meg. Mindenkit arra kért, hogy a nemzeti konzultációs íveket töltse ki, és erősítse meg a kormány álláspontját.

A kormányfő arról is beszélt, hogy ez a vita nemcsak magyar jelenség. Olaszországban, Romániában és Litvániában is volt hasonló vita. Ha Litvánia meg tudta védeni az érdekeit, akkor mi is – mondta, hozzátéve, hogy ez véres csata lesz, itt minden el fog hangozni.

Indulnak a helyreállítási programok

A kormányfő emlékeztetett, a kettős mérce megnyilvánulása volt az EB-n is. A magyarokat szinte a semmiért ítélték el.

Bármilyen jogvita összekötése a pénzügyi kifizetésekkel, az teljesen elfogadhatatlan.

A helyreállítási alap jár nekünk, és meg fogjuk kapni ezt a pénzt

– fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy azokat a programokat, amelyeket meg akarnak valósítani, azokat elindítják, akkor is, ha nem érkezik meg Brüsszelből a pénz.

A magyarok eddig nem látták, hogy milyen erőteljes propaganda áll a mostani támadások mögött. Most kinyílik egy ablak, amikor látni fogják, hogy mi történik például egy német iskolában. Nem lehet elvárni, hogy mi is ezt kövessük, nem kényszírthetik ránk erővel – mondta a kormányfő.

„Brüsszel visszaél a hatalmával, és ránk akarja kényszeríteni az akaratát”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a vita lényege politikai.

„Brüsszel visszaél a hatalmával, és ránk akarja kényszeríteni az akaratát.

Most a gyerekeink, és a gyereknevelés szabadságáról van szó.

A gyerek egy szent dolog” – mondta a kormányfő. „Nem grasszálhatnak szexuális propagandisták az iskolákban” – tette hozzá. „Aki nem akarja, hogy szivárványos aktivisták világosítsák fel a gyerekét, annak legyen ehhez joga” – mondta a kormányfő. Hozzátette, égnek áll az ember haja attól, hogy mi történik Nyugat-Európában. Van olyan, hogy nemváltó műtéteket hajtanak végre a szülői akarat ellenére kisgyerekeken Nyugaton. „Ilyen Magyarországon nem történhet meg” – zárta szavait a kormányfő.

