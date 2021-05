Orbán Viktor: eddig a védekezés volt a fontos, most a gazdaság újraindítása – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Itt vannak az új számok

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy tegnap 25 ezer első, és 117 ezer második oltást adtak be. Azért jó a mai nap, mert a kórházban lévők száma ezer alá csökkent, 121-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 87 ezer.

„Az oltási kedv egy furcsa szó, mert ez nem kedv kérdése. Akik nem oltatják be magukat, hanem azok sem jókedvükben teszik ezt” – mondta Orbán Viktor.

Szólt arról is, hogy egy olyan képzet alakult ki a be nem oltottak körében, hogy ők ezt megúszhatják. „Mintha nem hallatszana kellő erővel, hogy ez a vírus nem fog elmenni, és előbb-utóbb mindenkit meg fog találni” – tette hozzá. „A vírus az utolsó embert is megtalálja, aki nem védett. Ezért fontos, hogy mindenki beoltassa magát” – mondta a kormányfő.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

Védenek a vakcinák az indiai mutáns ellen

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a második körös oltásokat tekintve utolértük az Egyesült Királyságot. Mindenki büszke lehet erre a teljesítményre, aki részt vett benne. Az indiai mutánsról azt mondta a kormányfő, hogy az itthoni alkalmazott oltások közül mindegyik alkalmas az indiai mutáns legyőzésére.

Előnyben vagyunk a Nyugathoz képest

Orbán Viktor szólt arról is, hogy egy rémhír az, hogy a keleti vakcinákat kapókat nem engedik be más országba. „A keleti vakcinákkal is lehet majd utazni. Sok országban még nagyon távoli kérdés az utazás” – tette hozzá. „Magyarország egymás után köti meg a megállapodásokat a védettség kölcsönös elismeréséről” – mondta a kormányfő. „Nyugaton még nem értek oda, ahol mi vagyunk” – mondta a kormányfő.

Senki sem zárja el magát a turisták előtt

Orbán Viktor elmondta, hogy várhatóan csak júliusban lesz uniós egységes igazolvány.

„Nincs olyan ország, amely elzárná magát a turisták előtt. Engem is kínai vakcinával oltottak be, és mégis utazhatok” – tette hozzá.

Most a gazdaság újraindítása a kérdés

„Amikor a járvány csúcsra járt, akkor a védekezés volt a fontos. Nem csak az egészségügyben, hanem a gazdaságban is. Meg kellett védeni a munkahelyeket, a fizetéseket, az emberek munkaképességét” – mondta Orbán Viktor. „Egész eddig védekeznünk kellett. Most, hogy a harmadik hullámot legyőztük vagy leszorítottuk a földre, már nem védekeznünk kell, hanem újra kell indítani a gazdaságot. Megviselt bennünket a járvány, a vállalkozóknak vissza kell nyerniük a vállalkozó kedvüket” – mondta a kormányfő. „Újra mozgékonnyá kell válni. Most egy átmenet van” – tette hozzá.

Az újraindítás költségvetése

A 2022-es költségvetés is az élet újraindításáról szól. Amikor megkapjuk a II. negyedéves gazdasági adatokat, akkor bíztató eredmények lesznek – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szólt arról is, nem szerencsés a munkaszervezés az uniós csúcson a késői kezdés miatt. „A klímavédelmet mindenki fontosnak tartja az unióban, mert mindenki máshonnan indul. A fő kérdés, hogy a terheket hogyan osszuk szét” – mondta.

„Az a gondolat, hogy a klímaváltozás árát az emberekkel fizettessük meg, Nyugaton természetes, de Magyarországon évekig küzdöttünk azért, hogy a rezsit leszorítsuk. A klímavédelem szétterítése nem fogadható el”

– tette hozzá.

A kormányfő elmondta, hogy egy-másfél hónap múlva a klímavédelem területén az EB kijön 10-12 jogszabállyal. „Akkor kell majd megvédeni a magyar emberek érdekeit. A következő két-három évben rezsiharcot kell folytatni” – tette hozzá.

Spanyol témák

Orbán Viktor elmondta, hogy a VOX vezetőjével is közölte: Magyarország klímabajnok. A második nagy téma a bevándorlás, mivel Spanyolországba is jelentős mennyiségű bevándorló érkezik. „Van bevándorlásellenes párt Spanyolországban, és ők is a családtámogatást szeretnék” – mondta.

Nagy szerepe lesz a brit-magyar kapcsolatoknak

A brit tárgyalásairól azt mondta, rossz, hogy a britek távoztak az unióból, mivel sok kérdésben egyetértettek. Megjegyezte: Európából nem mentek ki, csak az unióból. Egy brit-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatot kell kialakítnai. A brit-magyar kapcsolatoknak nagy szerepe lesz a jövő magyar külpolitikájában – mondta a kormányfő.

Gyurcsány a főnök a másik oldalon

Orbán Viktor szerint egy „vakuemlék” az őszödi beszéd, mindig emlékezni fogunk rá. „Az vágja mellbe az embert, hogy aki ezt elmondta, az ugyanúgy ott van a magyar politkában, mint korábban. Ezé még nekem is mellbevágó élmény” – mondta a kormáyfő.

„Nemcsak arról beszélünk, hogy itt van, hanem ugyanezzel az emberrel harcolok, mert Gyurcsány a főnök a baloldalon”

– közölte a kormányfő.

Hozzátette: a főpolgármester háta mögött újjáalakult a Gyurcsány-kormány, ez egy különleges jelensége a magyar politikának.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy nem kell félteni a fiatalokat, meg van a magukhoz való eszük. „1956-ról sem tanítottak minket, mégis tudtunk mindent a forradalomról” – fogalmazott.

Hozzátette: jobban aggasztja, hogy a bezártság a gyerekeket is megviselte. „Bízom benne, hogy szép gyermeknap jön” – zárta szavait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió stúdiójában, ahol interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban