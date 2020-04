Őrült hajrá kell a sikerhez: Írdalá.hu

Ha nem lesz meg az egymilliós aláírás, Brüsszel hosszú időre eltemetheti a székely kérdést – mondta a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfőnöke.

Bár sokan gondolják úgy, hogy három hét alatt több százezer aláírást összegyűjteni nagyon nehéz vagy egyenesen lehetetlen, az online tér produkált már csodákat – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfőnöke. Pesty László szerint összefogással, a sajtó hathatós támogatásával elérhető a kitűzött egymilliós cél. A kampányt ugyanakkor nehezíti, hogy az ügyet a járvány árnyékában kell sikerre venni.

Egymillió uniós polgárnak kell aláírnia azt a kezdeményezést, amelyet a Székely Nemzeti Tanács indított el annak érdekében, hogy a tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei alanyi jogon pályázhassanak európai támogatásokra. Több mint tizenegy hónap alatt az online felületen látható számláló szerint alig valamivel több mint 262 ezren támogatták a kezdeményezést. Még több mint hétszázezer aláírás kellene három hét alatt?

Nem egészen pontos az adat, mert a papír alapon összeszedett aláírások számára két okból sem látunk rá. Ezek az adatok lassan és nehezen összesíthetők, és a járvány csak nehezebbé teszi a feladatot.

Mennyi lehet a papír alapon összeszedett aláírások száma?

Az egyes becslések rendkívüli módon eltérnek, a skála az egészen kevéstől a több százezerig terjed. Nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni.

Vagyis a recept az, hogy a lehető legtöbb aláírást kell begyűjteni, és reménykedni kell abban, hogy meglesz az elvégzett munka gyümölcse?

Erre egy történelmi közhelyet kicsit átalakítva azt tudom mondani, hogy ha az online tér velünk, akkor ki ellenünk. Bár sokan úgy gondolják, hogy három hét alatt több százezer aláírást összegyűjteni nagyon nehéz vagy egyenesen lehetetlen, az online tér produkált már csodákat. Az internet egy csodálatos világ, amely a koronavírus-járvány idején hatványozottan fantasztikussá vált, és olyan oldalait mutatja meg ezekben a hetekben, amelyeket még nem ismertünk. A fél ország ott ül mostanában az interneten, ami növeli az online aláírásgyűjtés esélyeit, így a maradék három hét igenis elegendő lehet, hogy elérjük a kitűzött egymilliós határt.

A napokban arról nyilatkozott, hogy a járvány miatt most kizárólag az online térben folytatják a kampányt, és három hét megfeszített munkája árán készültek el azok a digitális felületek, oldalak, amelyek nagypéntek óta működnek. A végén hódítják meg a világhálót?

A kampány eddig is ott volt az online felületeken, csak nem volt ennyire hangsúlyos. Most viszont több mint egy tucat remek szakember erőfeszítésének köszönhetően száz százalékig betoltuk a kampányt az online térbe. A vadonatúj felületek közül kiemelném az Írdalá.hu oldalt, ez a kampány központi eleme most. Ezt a szlogent szeretnénk minél több emberhez eljuttatni, ez a következő hetekben sikerre viheti a székely kezdeményezést.

A járvány miatt azonban nincsenek könnyű helyzetben.

A koronavírus-járvány nemcsak azért állította kihívások elé a székely kezdeményezést, mert a kampányt kizárólag az online térben kellett folytatni, van egy súlyosabb következmény is. Nem kommunikálhatunk úgy, mintha nem lenne járvány, és innen hétszáz kilométerre, például Észak-Olaszországban nem halnának meg naponta több százan a koronavírus-fertőzés miatt. Ezért a kommunikáció átalakult, úgy kell kampányolnunk, hogy tudomásul vesszük, az egész világon drámai küzdelem folyik a vírus ellen. Így beszűkültek a kommunikációs lehetőségeink, figyelmesebb stratégiára van szükség, de nekünk mégis sikerre kell vinnünk az ügyet.

Ahhoz, hogy elérjék a célt, fontos tisztázni, kik írhatják egyáltalán alá a kezdeményezést.

Bár egy alapvetően székely kezdeményezésről van szó, lényeges kiemelni, hogy az aláírásgyűjtés az egész uniós politikai teret érinti. Több mint 25 nemzeti régióról, őshonos európai kisebbségről beszélünk, mások mellett a baszkokról, a litvániai lengyelekről, a sziléziai németekről vagy éppen a dél-tiroli osztrákokról. Ez maga után vonja, hogy több száz millió európai uniós szavazó korú polgár állhat az ügy mellé, ezzel együtt az aláírások döntő része Magyarországról jön majd össze, mert itt áll rendelkezésre ehhez kellő infrastruktúra, politikai, civil, önkormányzati vagy éppen médiatámogatás. Buzdítjuk persze a többi őshonos kisebbséget, így például a katalánokat, a bretonokat is, de a távolság, a nyelvi és kulturális különbségek miatt nem vagyunk könnyű helyzetben.

Miért nem érzik a katalánok vagy mások magukénak a kezdeményezést, hiszen róluk is szól?

Érzik, gyűlnek is az aláírások, de nehezen ér el Katalóniáig a kezünk, éppen ezért elégedett leszek, ha Spanyolországban akár csak negyvenezren az ügyünk mellé állnak.

Várható még az online térben bármiféle fejlesztés a kampányhajrában?

Igen, a Google- és a közösségi médiafelületeket fejlesztjük. Másrészt felhívással szeretnék élni a tisztelt magyar sajtóban dolgozó kollégáinkhoz, és szeretném őket pártállástól függetlenül megkérni arra, hogy következő három hétben mondják ki vagy írják: „Írdalá.hu”. Bízom benne, hogy mindenki megteszi, mert az ügy mögött szinte teljes konszenzus van.

Korábban azt nyilatkozta, , hogy a kezdeményezés pártok felett áll, mentes mindenféle belpolitikai felhangtól, nem sajátította és nem sajátítja ki egyetlen politikai irányzat sem. Ha a hazai politikai erők kilencven százaléka támogatja. Kik tartoznak a tíz százalékhoz?

Csak a DK.

A többi ellenzéki párt sem arról híres, hogy különösebben érzékeny lenne a határon túli magyarság sorsára. Most Karácsony Gergely, Keresztes László Lóránt vagy éppen Fekete-Győr András mégis felsorakozott az ügy mellé. Mennyire lehet hiteles a kiállásuk?

Én hitelesnek éreztem azokat a videókat, amelyeket ellenzéki politikusokkal forgattunk a kampányban. Másrészt nekem mint kampányfőnöknek, akinek az a célja, hogy összegyűljön az egymillió aláírás, nem feladatom, hogy azt vizsgáljam, egy politikus milyen megfontolásból, milyen háttérrel támogatja az ügyünket. Nekem egy a célom, hogy a székely kezdeményezéshez meglegyen az egymillió aláírás. Logikátlan lenne, ha belpolitikai fontolgatásokba bocsátkoznék, és nem azzal foglalkoznék, hogy minél szélesebb társadalmi rétegeket állítsak a petíció mögé. Minden politikusnak megköszönöm a támogatást, jelen pillanatban nem tud érdekelni, hogy ki hová tartozik.

A május 7-i határidőig már csak három hét van hátra. Nem lenne érdemes az Európai Uniótól halasztást kérni a koronavírus-járvány miatt?

Megtettük, a kezdeményezés jogászai megkeresték ezzel Brüsszelt, de most nem foglalkozhatunk ezzel. Ha ez lenne a kampány kommunikációs témája, akkor az erről halló állampolgárok könnyen leülhetnének a fenekükre, és azt mondhatnák: a halasztás miatt majd holnapután írom alá a kezdeményezést.

Hisz abban, hogy az ügyet sikerre lehet vezetni?

Igen, hiszek. Ha a magyar sajtómunkások megüzenik az embereknek, hogy tessék kattintani, Írdalá.hu, akkor össze lehet gyűjteni május 7-ig az egymillió aláírást.

Ezt mi mondatja önnel, a realitásérzéke, a kampányfőnöki pozíciója vagy a székely származása?

Talán mindhárom.

Mi történik akkor, ha mégsem gyűlik össze az egymillió aláírás?

Nem vagyok politikus, magam marketingkommunikációs szakemberként csatlakoztam az ügyhöz, így szereptévesztésbe kerülnék, ha erre a kérdésre magam adnám meg a választ, és erre nem is vagyok jogosult. Annyit azonban a kezdeményezést elindító politikusoktól tudok, hogy ha nem jön össze az egymillió aláírás, akkor annak nagyon hosszú időszakra, nagyon súlyos következményei lehetnek. Brüsszel hosszú időre eltemetheti ezt az egész kérdést.

Akkor még inkább sikerülnie kell a háromhetes küldetésnek.

Muszáj, mert különben nagy baj lesz.

Ön így csatlakozhat

A polgári kezdeményezést ezen a linken, a „Támogatom” fülre kattintva interneten keresztül bárki aláírhatja. Szükség esetén a kitöltéshez az anyaországi magyarok az itt található videóban kaphatnak segítséget, az erdélyi magyarok pedig itt.

Borítókép: Aláírásokat gyűjtenek a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) indított el, az erdélyi székely szabadság napjának budapesti szimpátiarendezvényén a Hősök terén 2020. március 10-én. Az eseményt a Székelyföldért Társaság szervezte.