Összeomlott egy orosz víztározó gátja, sok a halott

A Szejba folyón gáttal felduzzasztott tározó egy aranybányához tartozik, ahol 270 embert alkalmaznak. A gát összeomlása Scsetyinkino település közelében történt helyi idő szerint reggel hat órakor. A gát mögül kitörő víz elárasztotta azt a területet, ahol a munkások ideiglenes szállásául szolgáló épületek vannak.

At Least 10 Killed In Collapse Of Dam In Russia’s Krasnoyarsk Krai – Radio Free Europe/ Radio Liberty https://t.co/iEi4ZREsRq #dam pic.twitter.com/YEOk7wTW2i

A mentést több mint 40 ember végzi, és a minisztérium közölte, hogy más régiókból is hívnak segítséget.

Dam burst in Krasnoyarsk region: 10 dead, another 10 missing, 14 injured, 130 evacuated. Flood on Seyba River at gold mining facility leads to major emergency after accident near Shchetinkino village https://t.co/57WzXfmf8z pic.twitter.com/LjhuDBteHy

— The Siberian Times (@siberian_times) October 19, 2019