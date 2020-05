Putyin feloldotta az országos kényszerszabadságot Oroszországban

Feloldotta keddtől a Covid-19 koronavírus-járvány miatt március 30-án bevezetett országos kényszerszabadságot az összes vállalat esetében Vlagyimir Putyin orosz elnök, újabb gazdaságtámogatási és szociális segélycsomagot hirdetett meg, a helyi karanténkorlátozások feloldásában pedig a regionális vezetőkre bízta a döntést.

Putyin hétfői, a járvány kezdete óta ötödik televíziós üzenetében közölte, hogy a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek esetében megmaradnak a korábban bevezetett fokozott óvintézkedések, és továbbra is tilos tömegrendezvényeket tartani, de a járványhelyzet alakulása megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Az elnök közölte, hogy az eltérő körülmények miatt a rendelkezések enyhítésében vagy szigorításában továbbra is az egyes régiók vezetése lesz illetékes, a járványügyi óvintézkedések betartása mellett.

Az alapvető üzemeknek újra kell kezdeniük a munkát, és ott, ahol ez nem lehetséges, fenn kell tartani a fizetéseket. Az elnök állítása szerint az országban jelenleg 1,4 millió a hivatalosan nyilvántartott munkanélküliek száma.

Putyin szerint a koronavírus elleni küzdelem jegyében meghozott intézkedések életek ezreit mentették meg, sikerült elkerülni az egészségügyi rendszer túlterhelését, és mára az ország összes régiója felkészült a megfertőződött emberek kezelésére. Közölte, hogy a tesztelések számát a hónap folyamán országos szinten napi 300 ezerre fogják növelni.

Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes az elnöki bejelentést követően a kormány tagjai és a regionális vezetők részvételével megtartott videokonferencián közölte, hogy a 85 régió közül 11-ben keddtől megkezdődhet a karanténelőírások lazítása. A leginkább fertőződött fővárosban, Moszkva megyében és Szentpétervár esetében korábbi bejelentés szerint a hónap végig fennmaradnak a lakhelyelhagyásra és a közlekedésre vonatkozó korlátozások, sőt, a közterületeken kötelezővé válik a maszk- és a kesztyűviselet.

Az országos szintű védekezésben is meghatározó szerepet játszó Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a tanácskozáson ismertette azt az öt feltételt, amelynek érvényesülnie kell ahhoz, hogy a városok és a régiók visszatérhessenek a normális élethez. Ezek értelmében a munkáltatóknak maximális mértékben szavatolniuk kell alkalmazottjaik biztonságát, és elejét kell venniük a járvány terjedésének a megnyitandó üzemekben. Az embereknek egy „új viselkedési kultúra” révén felelősséget kell tanúsítaniuk környezetük egészsége iránt. Szigorúan be kell tartani a fertőzöttekkel szembeni karanténelőírásokat. Folytatni kell a tömeges szűrést a koronavírus korai kimutatása érdekében. Emellett folyamatos készültségben kell tartani a helyi, a regionális és az országos egészségügyi intézményeket, hogy a betegek számának növekedése esetén is biztosított legyen az emberek időben történő ellátása.

Szobjanyin bejelentette, hogy a fővárosban harmadik hete csökken a Covid-19-fertőzéssel kórházba szállított betegek száma. Moszkvában egyébként hétfőn a beköszöntött 20 foknál melegebb, napos időben egybehangzó tévériportok szerint sokan megsértették a kötelező önizoláció szabályait.

A Putyin által hétfőn meghirdetett gazdaságtámogatási és szociális csomag értelmében az állam június 1-jétől fél éven át, alkalmazottanként a szövetségi minimálbérnek (12 ezer 130 rubelnek, azaz jelenleg mintegy 53 ezer 400 forintnak) megfelelő havi hitelkeretet nyit a vállalatok számára, 2 százalékos kamattal. A visszafizetési határidő 2021. április 1. Ha az érintett cég megőrzi alkalmazottainak 90 százalékát, a hitel kamatostól leírható lesz. Az áprilisi foglalkozási szint 90 százalékát megőrző cégek áprilisban és májusban közvetlen támogatást kapnak a bérek kifizetésére.

A járvány által sújtott kis- és középvállalatok második negyedévben esedékes adói (az áfa kivételével) és biztosítási díjai leírandók. A vállalkozásoknak a kölcsönök és a bérek mellett társfinanszírozniuk kell a bérek kifizetését is. Az alkalmazottak fizetését azoknál a vállatoknál is fenn kell tartani, amelyek tevékenységét felfüggesztették.

Az önfoglalkoztatottak visszakapják a 2019 után befizetett jövedelemadójukat, és egy minimálbérnek megfelelő adótőkét kapnak támogatásként. Az egyéni vállalkozók szintén adókedvezményben részesülnek.

A rászoruló családok júniustól különböző címeken gyerekenként összesen 33 ezer rubel (mintegy 145 ezer forint) féléves támogatásban részesülhetnek. A minimális gyerekgondozási támogatást az állam megduplázza, és ugyanilyen segélyt kapnak a munkával nem rendelkező emberek, köztük a diákok.

Az egészségügyi és a szociális dolgozók április 15-től július 15-ig különleges szövetségi pótlékban részesülnek. Az orvosok egy kéthetes műszakért 40 ezer rubel (mintegy 174 ezer forint), a koronavírusos betegek ápolása esetén pedig 60 ezer rubel (mintegy 264 ezer forint) plusz juttatásban részesülnek. A szociális munkásoknak 25 ezer rubel (mintegy 110 ezer forint), közülük a Covid-19-fertőzöttekkel dolgozóknak pedig 35 ezer rubel (mintegy 154 ezer forint) pótlék jár.

Oroszország 221 ezer 344 igazolt fertőzéssel hétfőre az Egyesült Államok (1 millió 329 ezer 799) és Spanyolország (224 ezer 350) után a harmadik helyre került a világon, ám a halálozások száma (2009) a hivatalos adatok szerint alacsony maradt.