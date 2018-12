Rejtélyes dolog történt a világ legnagyobb óceánjáróján

A 20 éves brit előadóművész, Arron Hough egy musicalben lépett fel énekes-táncosként a karib-tengeri körúton tartózkodó gigantikus sétahajón.

Az énekest hajóval és repülőgéppel is keresték a Puerto Ricótól 400 kilométerre fekvő térségben, de a kutatás eredménytelen maradt.

The US coastguard is currently searching for 20-year-old #ArronHough a cruise ship entertainer. He fell off the Harmony of the Seas cruise ship 267 miles northwest of Aguadilla in Puerto Rico. pic.twitter.com/O1F3U04H4P

