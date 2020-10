Rekordokat dönt Trump arizonai táncának nézettsége. Mutatjuk! (videó)

Az amerikai elnök hétfőn Arizonában kampányolt, és Tucsonban a rendezvény végén felcsendült a Village People nevű amerikai diszkós banda 1978-as, YMCA című slágere. Donald Trump sokak meglepetésére táncra perdült a pódiumon.

Egyes kommentátorok szerint üde színfolt volt ez a világjárványtól és gazdasági visszaeséstől szenvedő Egyesült Államokban, ahol éppen a járvány miatt minden idők egyik legkülönösebb választási kampánya folyik.

I was working in the lab, late one night. When my eyes beheld an eerie sight. For my Donald from his slab, began to rise. And suddenly to my surprise… Donald did the mash, he did the MAGA mash. The MAGA mash, it was a COVID graveyard smash.🧟‍♂️pic.twitter.com/vmTT4DkDKb

