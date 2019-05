Salvini Orbán Viktorral kíván együtt dolgozni Európáért (videó)

A jövőben is együtt fognak működni Brüsszelben és Strasbourgban, ahol továbbra is kiállnak a határvédelem ügye mellett, fellépnek közös erővel az értékeink megőrzéséért.

Videóüzenetben üdvözölte a Fideszt és Orbán Viktort Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, aki azt üzente a kormánypártnak, hogy hajrá, valamint azt, hogy

Salvini megköszönte Orbán Viktor barátságát és számít arra, hogy együtt tud majd dolgozni a magyar miniszterelnökkel. A videóüzenetet a Századvég Facebook-oldalán is közzétette, valamint a mai, Európa választ! – Az értékelés címmel rendezett rendezvényükön is lejátszották – írja a PestiSrácok.

Először is jó munkát kívánok minden fideszes barátunknak! Köszönöm Orbán Viktornak a szívélyes vendéglátást, amellyel legutóbbi budapesti látogatásom alkalmával fogadott engem. Köszönet a magyaroknak, hogy a Fideszt egy óriási győzelemhez segítették!

Köszönet jár az olaszoknak is, akik a LEGA-t Olaszország első pártjává tették 34 százalékkal! Kilencmillió szavazópolgárunknak köszönhetően 29 EU képviselőnk lesz. Biztosra veszem, hogy a jövőben is együtt fogunk működni Brüsszelben és Strasbourgban, ahol továbbra is kiállunk a határvédelem ügye mellett, fellépünk közös erővel az értékeink megőrzéséért, megvédjük az identitásunkat és kultúráinkat, valamint kiállunk hagyományaink és a keresztény gyökereink megvédése mellett.

Jó munkát nektek, jó munkát Neked is Viktor, és köszönet a barátságért, számítunk arra, hogy hamarosan és egyre jobban fogunk együtt dolgozni – üzente Salvini Orbán Viktornak és a Fidesznek.

Borítókép: Matteo Salvini olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes.