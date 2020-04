Soros embere a Magyarország elítélését követelő EU főtanácsnok

Rést készül ütni a Magyarországot az illegális migrációval szemben pajzsként óvó határvédelmi rendszeren az Európai Unió Bírósága (EUB), amely előtt tavaly két szegedi bíró fejtette ki aggályait a tranzitzónák miatt.

A Hazánkat feljelentő ítészek nagy valószínűséggel azok köréből kerültek ki, akiket korábban a Soros György bőkezű támogatását élvező magyarországi Helsinki Bizottság „érzékenyített”, hiszen a beadványukban ott visszhangoznak a szélsőliberális „jogvédők” vádaskodásai progresszív emberijogi nézetei – írja a Tűzfalcsoport alapján a Magyar Nemzet. Így például kifogásolták, hogy a magyar állam nem engedi szabadon bóklászni a fél világon átkelt idegeneket, akár csak azt, hogy a Szerbiából érkező határsértőket automatikusan kitoloncolják, hiszen menedékkérelmüket a válság sújtotta otthonukhoz legközelebb eső biztonságos országban kellett volna benyújtaniuk.

Nem mellékes körülmény az sem, hogy a szegedi bírók két olyan ügyben fordultak kérdéseikkel a Luxembourgban ülésező törvényszékhez, amelyben egy helsinkis ügyvéd, dr. Pohárnok Barbara látja el a migránsok képviseletét, s ő jár el az érdekükben az uniós bíróság előtt is.

A migránsjogvédők múlt csütörtökön adtak ki egy közleményt, miután az EUB főtanácsnoka bejelentette, hogy a meggyőződése szerint a tranzitzónákban történő elhelyezés jogellenes őrizetnek minősül, ezért azt meg kell szüntetni, és ezzel a Helsinki Bizottsággal egy platformra helyezkedett. Bár az észt Priit Pikamäe véleménye nem köti az unió törvényszékét, de csak a legritkább esetben tér el a főtanácsnoki indítványoktól. Magyarország elmarasztalása a tranzitzónák miatt tehát több mint valószínű.

Priit Pikamäe előterjesztése némileg meglepő – hiszen szembe megy az Emberi Jogok Európai Bíróságának Ilias és Ahmed kontra Magyarország ügyben hozott ítéletével, amely szerint a felperesek tranzitzónás elhelyezése nem valósított meg tiltott fogvatartást – ugyanakkor cseppet sem váratlan a múltjának és politikai-ideológiai kötődésének ismeretében.

A főtanácsnok pályája gyorsan ívelt felfelé: a diploma megszerzése után egyből iroda-, majd részlegvezető az észt külügy- és igazságügyi minisztériumban. 2001-ben nevezték ki bíróvá a tallinni városi bíróságra, ahonnan egy éven belül átvették a fellebbviteli törvényszékre. Öt évvel azután, hogy a bírói pályára lépett, azaz 2006-ban, már a legfelsőbb bíróságon (LB) ítélkezik, 2013-tól pedig annak elnöke. Kinevezését Észtország akkori liberális szociáldemokrata párti elnöke Toomas Hendrik Ilves kezdeményezte. Ilves olyan szoros barátságot ápol Soros Györggyel, hogy a New York-i milliárdos még az esküvőjére is meghívta. A botrányról, amit ezzel okozott, a Demokrata írt magyarul a spekulánsról készült portrésorozatában.

Mentorához hasonlóan Priit Pikamäe is a Soros-féle nyílt társadalom doktrínájának elkötelezett híve, ráadásul a 90-es években a tőzsdespekuláns hálózatának támogatottja volt. LB elnöki kinevezését pedig olyan fontosnak tartották, hogy a milliárdos alapítványa által is támogatott Freedom House Kelet-Közép-Európa rendszerváltozás utáni történetét áttekintő monográfiájában is kiemelték – írja cikkében a Tűzfalcsoport.