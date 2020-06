Soros György szélsőségesei a rendvédelem és a rendőrség elleni harc vezetői Amerikában

Már most sokkal többről szól az idei amerikai elnökválasztás, mint a szokásos republikánus-demokrata versenyről.

A szélsőbaloldaliak George Floyd halálát felhasználva országszerte szítanak feszültséget, és rombolnak, ahol tudnak. A mögöttük álló szervezetek alapjaiban változtatnák meg az amerikai életet, vezetőikről pedig sorra derül ki, hogy valamilyen Soros Györgyhöz köthető szervezetnek dolgoznak, amelyek rendszerint a nyitott határokat és a nyitott társadalmat erőltetnék rá a világra. Ezek az emberek az ENSZ nevében adnak ki nyilatkozatokat a radikális baloldali mozgalom, az Antifa védelmében, emellett a demokraták kampányát is befolyásolják. Ha pedig ősszel esetleg Joe Biden nyerne, fennáll az a veszély, hogy komoly pozíciókat is elfoglalhatnának – írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnök május 31-én jelentette be, hogy terrorszervezetté nyilvánítaná a szélsőségesen baloldali, a George Floyd nevű afroamerikai férfi halála miatt USA-szerte pusztító rombolásba és fosztogatásba kezdő radikális szervezetet, az Antifát. Arról ismeri őket a világ, hogy gyakorlatilag bárhol képesek porig rombolni bármit, ami a világnézetükkel ellentétes – emlékeztet a lap.

Az Egyesült Államokban az utóbbi hetekben mindenki számára láthatóvá vált, hogyan akarják a saját világképüket ráerőltetni az országra: pusztítással. Üzleteket, épületeket, köztük rendőrségeket és tűzoltóságokat gyújtottak fel, ártatlan átlagemberek autóit, boltjait, egy egész élet munkáját semmisítették meg válogatás nélkül – összegzi a portál.

A békés demonstráció sohasem volt számukra opció, ezért is különösen megdöbbentő, hogy pénteken az ENSZ genfi irodája egy Antifa-zászlót posztolt ki a Twitter-oldalára azzal a felhanggal, hogy Donald Trump tervei ellehetetlenítenék a szélsőségesek véleménynyilvánítását, „békés gyülekezését”.

Az ENSZ irodája emberi jogi „szakértőkre” hivatkozik, akik „mély aggodalmukat” fejezték ki az amerikai igazságügyi miniszter, William Barr véleménye után, aki belföldi terroristáknak nevezte az országot lángba borító Antifa-mozgalmat, és hogy „megfelelően kezelik majd őket”. Az egyik szakértőről, az ír Fionnuala Ní Aoláin-ról a Breitbart közölt írást, akiről kiderült, hogy

miközben az ENSZ-nek dolgozik emberi jogi kérdésekben, a Soros György-féle Open Society Foundations (OSF) nőjogi programjának vezetője is egyben.

A nemzetközi szervezet megnyilvánulása ugyanakkor sok helyen éppen ellentétes reakciókat váltott ki az emberekből, többen

nevetségesnek tartják, hogy a szélsőséges Antifát és a békés gyülekezést egy mondatban említik.

Azt pedig külön ki kell emelni, hogy a genfi iroda és a Soros Györgyhöz köthető szakértőgárda nem egy jogi döntésre, egy törvényre vagy rendeletre reagált, hanem politikusi beszédekre és közleményekre, ugyanis eddig nem történt változás az Antifa besorolását illetően. Vagyis gyakorlatilag politizálnak.

A gyűjtésben példákat is hoznak az Antifa közelmúltbeli tevékenységéről:

kedden például 24, az Antifa Black Blocnak nevezett csoportosulásához tartozó embert tartóztattak le Franciaországban, miután összecsaptak a rendőrséggel;

a franciaországi Lyonban két Antifa-tagot tartóztattak le, miután a hatóságok szerint lőfegyvereket szereztek csak azért, hogy rendőröket gyilkoljanak;

a londoni, egyre erőszakosabbá váló Black Lives Matter-megmozdulásokon már a kezdetektől jelen vannak az Antifa zászlói;

Andy Ngo, az Antifával foglalkozó újságíró pedig olyan esetről is beszámolt, hogy a szélsőségesek egy chicagói menekültszálláson terrorizáltak gyerekeket;

arról is írt, hogy a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett egészségügyi intézkedéseket rendre nem tartják be;

illetve azt is elmondta, hogy a szélsőbaloldaliak azért érezhetik magukat kikezdhetetlennek, mert a mainstream (baloldali) média és az ő társadalmi megmondóembereik gyakorlatilag legitimálják őket.

Szintén a Breitbart számolt be arról, hogy Soros Györgyhöz köthető szélsőbaloldali radikálisoknak egyre komolyabb szerep jut a demokraták elnökjelöltjének, Joe Bidennek a kampányában.

A rasszista, szexuális zaklatási és korrupciós botrányokról ismert egykori alelnök és pártja kampányának, illetve választási programjának alakításában ugyanis részt vesz egy munkacsoport, aminek egészen hajmeresztő elképzelései vannak. Ilyen például az, hogy az általuk „Fehérség fegyverként”-nek (Weaponized whiteness) nevezett jelenség – ami azt sugallja, mintha a fehér ember fegyverként, egyfajta felsőbbrendűségi alaptételként használná a bőrszínét – veszélyt jelent a színes bőrű emberekre az egész Egyesült Államokban. Javasolják továbbá azt is, hogy a rendőrséget radikális változásoknak vessék alá, hogy „az jobban szolgálja azokat a közösségeket, amelyeket a történelem során elnyomott”.

Az egyik vezetője ennek a büntetőjogi munkacsoportnak egy bizonyos Chiraag Bains, aki párhuzamosan a jogi stratégiai vezetője a Soros György-finanszírozta Demos nevű agytrösztnek (think tanknek) is, ami szoros kapcsolatban áll például a Mozgalom a Fekete Életekért (M4BL) nevű radikális aktivistacsoporttal, akik szintén alapjaiban forgatnák fel az amerikai igazságügyi rendszert. A szélsőbaloldali M4BL például olyan ügyekért is harcol, hogy felváltsák az Egyesült Államok kapitalista rendszerét egy szocialista-kommunista utópiával, aminek része az alapjövedelem, a tulajdon kollektivizálása és újraelosztása.

Bains már korábban is töltött be szerepet Soros György által finanszírozott szervezetben, így például a Vera Institute of Justice-ban, ahol többek között arról is készített jelentést, hogy mennyire elfogadhatatlanok a körülmények a legszigorúbban őrzött amerikai börtönökben, ahol a legveszélyesebb bűnelkövetőket helyezik el. Ezenkívül korábban részt vett egy útmutató elkészítésében, ami abban nyújt segítséget az illetékeseknek, hogy az elítélt bűnözők számára választójogot szerezzenek. A Breitbart ezenkívül említ egy esetet, amikor Pete Buttigieg, aki egy darabig versenyben volt a demokrata elnökjelöltségért, azt mondta, hogy nem támogatja, hogy például a szexuális bűnelkövetők vagy akár a három halálos áldozatot és 264 sérültet követelő 2013-as bostoni robbantások után egyetlen életben maradt, mindazonáltal halálraítélt elkövetője megkapja a jogot a szavazásra.

Chiraag Bains ezután mélységes csalódottságát fejezte ki Buttigieg álláspontja miatt.

Bains ezenkívül olyan perekben is részt vett, melynek során csak Floridában több mint egymillió bűnözőnek engedték meg a választásokon való részvételt anélkül, hogy például a bíróság által kiszabott bírságokat teljes egészében vissza kellett volna fizetniük. A korábban említett Soros-finanszírozta agytrösztnek írt egyik blogbejegyzésében pedig arról értekezett, hogy szerinte az ilyen jellegű jogfosztások csak a fehér emberek hatalommegtartását szolgálják.

Ő az egyik szélsőbaloldali, Soroshoz köthető személy a demokrata kampánycsapatban, Joe Biden eddigi tevékenységéről pedig az a véleménye, hogy „az még nem elég”.

A másik ilyen radikális egy Stacey Walker nevű afroamerikai férfi, aki a héten például az iowai Black Lives Matter demonstrációt is vezette, és aki egy szintén friss megnyilvánulásában azt mondta a követőinek, hogy újra kell gondolni, hogyan finanszírozzák a mostani rendvédelmi szerveket, illetve hogy ezzel párhuzamosan jelentős forrásokat kell fektetni a színes bőrű közösségekbe.

Híve a rendőrség pénzügyi lecsupaszításának, és egy egész világra kiterjedő demonstrációra szólított fel, ami szerinte egy „globális felszabadító mozgalommal” komoly változásokat idézhet elő.

Ezeknek a változásoknak az eléréséhez Joe Bident megfelelő embernek tartja.

Szerinte a George Floyd halálából kinőtt demonstrációk és ez a „globális felszabadító mozgalom” elvezethet az „évszázadok óta tartó, rendszerszintű és szándékos elnyomáshoz, ami hatással volt a feketék életére azóta, hogy az első rabszolga megérkezett az észak-amerikai partokhoz”.

A „Fehérség fegyverként” eszméjét pedig azzal toldotta meg, hogy szerinte Donald Trump kész amerikai állampolgárokat ölni. Az elnöksége egy nemzeti vészhelyzet, ami a legnagyobb fenyegetés, amivel eddig az ország szembenézett.

A rendőrség pénzügyi megsemmisítését célul kitűző „defund the police” mozgalom ugyanakkor nem állna meg egyetlen hatóságnál. Legalábbis, ha a szintén a Soros György-féle Open Society Foundationnel partnerségben álló Szervezett Közösségek a Deportálások Ellen (Organized Communities Against Deportation – OCAD) nevű szervezeten múlik. Az OCAD már 2016 óta hangoztatja a rendőrség kivéreztetésének tervét, akkor februárban például egy demonstrációt is szerveztek ennek érdekében Chicagóban. Abban a Chicagóban, ahol világviszonylatban is az egyik legtöbb gyilkosság történik egy évben.

Szélsőségesek gyújtogatnak a seattle-i rendőrség közelében június 8-ánFORRÁS: AFP/GETTY IMAGES/DAVID RYDER

Ezen a megmozduláson ugyanakkor olyan táblákat is feltartottak az amerikai Vám- és Bevándorlásügyi Hivatal (ICE) épülete előtt, amelyen az volt olvasható, hogy „Dismantle ICE. Defund the police.”, tehát „Oszlassák fel az ICE-t. Ne fizessék tovább a rendőrséget.” Az egyik résztvevő szervezet az ICE-szal kapcsolatban pedig olyan közleményt adott ki korábban, hogy szerintük

Chicagóban és országszerte a papírok nélküli emberek félelemben élnek amiatt, mert bármelyik nap elvihetik őket otthonaikból és családjuk köréből.

Tania Unzueta, az OCAD egyik vezetője pedig arról panaszkodott, hogy szerinte Chicago költségvetésének 40 százalékát a rendőrség kapja, ehelyett és a deportálások helyett inkább a papírok nélküli illegális bevándorlók közösségeibe kellene fektetni azt a pénzt. A migránspárti szervezet ráadásul a Black Lives Matter mellett is teljes mellszélességgel kiáll, egy Facebook-bejegyzésükben úgy fogalmaztak, hogy

a mi felszabadulásunk a feketék felszabadulásától függ!

A Breitbart szerint egyértelmű: a Soros Györgyhöz köthető baloldali szélsőségesek tehát alapjaiban döntenék romba az amerikai rendszert, minden fronton támadnak, gyakorlatilag azóta, hogy Donald Trumpot elnökké választották, George Floyd halálát pedig csak ürügyként használják fel a rombolásra. A milliárdos spekuláns hálózata által pénzelt emberek és szervezetek pedig mozgósították magukat, még az ENSZ-ben is, hogy lebontsák a társadalmi rend alapjait, de vannak olyanok is, akik a határvédelmet támadják. Ők azok, akik az amerikai állampolgárok biztonsága helyett az illegális bevándorlók javát szolgálják, korlátok nélkül engednének be bárkit, tagjaik pedig egyre közelebb kerülnek a tűzhöz: egyenesen a Demokrata Párt kampányába fészkelték be magukat. Egy esetleges győzelem esetén pedig könnyen döntéshozó pozícióba kerülhetnek.