Egyre több a BKV buszbérlési tenderének tisztaságát megkérdőjelező körülmény.

A Magyar Nemzet információi szerint a tendernyertes CR-Facilities a vele szemben vesztes vállalatot egy szakmaiatlan álpályázattal győzte le, és még csalt is a társaság kontójára. A vesztes cég mégis lemondott a hatósági jogorvoslatról.

További súlyos kérdések merültek fel a BKV buszbérlési tenderének a tisztaságával kapcsolatban. Miután a pályázaton másodikká nyilvánított, vesztes cég, a Truck-Trailer & Parts Kft. (TT&P) kifogásolta a tendernyertes offshore hátterű vállalat, a CR-Facilities Zrt. ajánlatának érvényességét, augusztusban vitarendezési kérelmet nyújtott be, amelyet a BKV visszautasított. Később a TT&P jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál (KDb), ám azt indoklás nélkül visszavonta. Kérdés, hogy ezt miért tette, hiszen a CR-Facilities szakmai ajánlatából – amelyet a vesztes cég megtekinthetett – az derült ki: a tendernyertes pályázatának gyakorlatilag nincs érvényes, szakmailag értékelhető pontja, a legfontosabb, központi kérdésben pedig éppen a TT&P kontójára csaltak egy, az alku tárgyát képező autóbusszal kapcsolatban.

Az iratbetekintésből ugyanis bebizonyosodott, hogy a Leisztinger Tamás nagyvállalkozó – Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes korábbi élettársa – érdekkörébe tartozó kamucég szakmai ajánlatának hiánypótlására történetesen a TT&P tulajdonát képező buszt használta fel, méghozzá a vesztes vállalat tudta nélkül. Ez pedig súlyosan sérti a verseny tisztaságát – írja a Magyar Nemzet.

Kérdés, hogy a TT&P miért gondolta meg magát a hatósági jogorvoslatra vonatkozó igényét illetően. A vesztes vállalat ugyanis korábban azt is hangoztatta, hogy a birtokukba jutott információk alapján egyértelműen kétséges a CR-Facilities referenciájának valóságtartalma, ami alapján a hamis adatszolgáltatás/nyilatkozattétel miatt ki kellett volna zárni a céget. A kamucég egyébként kizárólag székhellyel rendelkezik, autóbusz-tárolásra alkalmas telephellyel nem, míg a székesfehérvári székhelyű TT&P-nek van megfelelő infrastruktúrája.

A lap emlékeztet, a CR-Facilities referencia gyanánt eleve egy másik – svájci – cégnek kiállított ajánlást mutatott be, ami ráadásul nem is buszbérlésről, hanem -vásárlásról szólt. Ezenkívül a tendernyertes két nem létező busz alvázszámát is beleírta az ajánlatába. Még arra sem vették a fáradságot, hogy legalább első ránézésre hitelesnek tűnjön az ajánlatuk, hiszen az utóbbiban feltüntetett részletek még a sémarajzban szereplő adatoknak is ellentmondtak. Ezek fényében figyelemre méltó, hogy a BKV október 30-án aláírta a szerződést a CR-Facilitiesszel. Nehezen érthető, ez hogy történhetett meg, amikor a BKV arról tájékoztatta a lapot, hogy a közbeszerzési eljárás során előzetes vitarendezésben, illetve jogorvoslati eljárásban vizsgálták az említett problémákat.

A CR-Facilitiest 2020. május 11-én, vagyis csak egy héttel a pályázati kiírás lezárása előtt alapították meg, ami komoly aggályokat vet fel a cég ISO 9001 tanúsítványával kapcsolatban is, amelyet meglehetősen rendhagyó módon, mindössze négy nap alatt szereztek meg. Azt is érdemes felidézni, hogy Karácsony Gergely hazugsággal igyekezett csitítani a kamucég körüli botrányt. A főpolgármester többszörösen ellentmondott önmagának, amikor először azt állította, hogy nem kötnek szerződést, holott az már október 30-án megtörtént. Később Karácsony már azt hangoztatta, hogy kötbért követelnek a cégtől a teljesítés elmaradása miatt, ám ez csak az érvényes szerződés megléte esetében lehetséges. Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője a Magyar Nemzetben közöltek alapján további kérdéseket tett fel Karácsony Gergelynek, egyebek mellett arról, hogy a CR-Facilities valóban hasraütésszerűen, tényalap nélkül írt-e be adatokat az ajánlatába, illetve hogy hamis volt-e az offshore hátterű cég referenciája.