Svédország teljesen elszigetelődött Európától

A járvány kezdetén az ország a nyájimmunitás-modellt választotta, ezért most a legtöbb szomszédos ország zárva tartja az országgal közös határait.

Svédország a legtöbb európai országtól teljesen eltérő módon kezelte a koronavírus járványt. Az ország nem akart karantént bevezetni, ám most úgy tűnik, mégis teljesen elszigetelte magát Európától. A környező államok ugyanis lassan újranyitják határaikat, azonban a svédekkel közös szakaszt egyelőre a legtöbb ország zárva tartja – írja a V4NA Hírügynökség.

A járvány kezdetén az országoknak mérlegelniük kellett, hogy milyen mértékű korlátozásokat szeretnének bevezetni annak érdekében, hogy biztosítsák az állampolgárok biztonságát, és mégse döntsék be a gazdaságukat. Svédország úgy döntött, hogy el akarja kerülni a karantént és a nyájimmunitás-modellt kívánja alkalmazni, azonban ahogy azt megírtuk, ezért nagy árat fizetett. A svéd járványhelyzet miatt pedig a legtöbb szomszédos ország zárva tartja az országgal közös határait.

A finn belügyminiszter pénteken jelentette be, hogy Norvégia, Dánia és Izland is stabilizálta már a járványhelyzetet, azonban a svédek helyzete kifejezetten aggasztó. Csütörtökön például világszinten Svédországban volt a legmagasabb az egy főre eső napi halálozási arány. Éppen emiatt Finnország a dán modellt követve a norvég és német területekről beérkezőknek lehetővé teszi a határátlépést, azonban a svéd határt továbbra is zárva tartja.

Dánia szintén fenntartja a határzárat svéd szomszédjával, az intézkedést egy nappal Finnország előtt jelentette be a dán kormány. Lengyelországgal együtt most készülnek csatlakozni az úgynevezett „Balti buborékba”, mely a balti államok, Lettország, Észtország és Litvánia kölcsönös határátjárását biztosítja és fokozatosan nyit az unió többi tagállama felé. A litván miniszterelnök elmondta, hogy a balti-térség enyhítései nagyszerűen mutatják egész Európának, hogy a régió helyesen kezelte a koronavírus-járványt. Svédországot természetesen ebbe a korlátozásmentes zónába sem hívták meg.

Norvégia ráadásul egy lépéssel még tovább is ment, és a katonai rendőrséget vezényelte ki a norvég-svéd határra, hogy biztosítsa, egy svéd sem hagyja el az országot. Svédország tehát lehet hogy az elszigetelődést akarta elkerülni, de pont ezzel szigetelődött el egész Európától.