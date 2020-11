Szabálytalan maszkviselés miatt záratott be a rendőrség egy élelmiszerboltot

Szabálytalanul viselte a maszkot egy budapesti, XX. kerületi élelmiszerbolt öt alkalmazottja, ezért a rendőrség 3 napra bezáratta az üzletet – erősítette meg az MTI információját az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd este.

Gál Kristóf emlékeztetett:

hétfőtől lépett hatályba a maszkhasználat szigorítására vonatkozó jogszabály, amellyel összhangban a rendőrség is fokozta az ellenőrzései számát.

Többször ellenőrzik a szabályok betartását és súlyosabb szankciókat szabnak ki a szabályszegőkre – mondta. Emlékeztetett arra is, hogy a jogszabály kereskedelmi hatósági jogkörrel is felruházta a rendőrséget, amelynek értelmében akár be is zárathat a rendőrség olyan üzleteket, szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket ahol nem tartják be a védelmi intézkedéseket.

A rendőrök kedd délután ellenőrizték a XX. kerületi élelmiszerüzletet, ahol már a maszkviselés betartásának szabályainak ellenőrzésére hivatott biztonsági őr is az állára húzva viselte a maszkot – számolt be a szóvivő az esetről. Hozzátette: a húspultnál két férfi alkalmazott, valamint a zöldségpultnál két női alkalmazott szintén szabálytalanul hordta a maszkot.

Az intézkedő rendőrök azért, mert egyidejűleg több munkaállomáson sem tartották be a szabályokat az alkalmazottak, úgy értékelték, hogy ez felveti az üzemeltető felelősségét is, ezért a legszigorúbb szankciót alkalmazták és 3 napra bezáratták a boltot

– mondta.

Gál Kristóf beszámolt arról is, hogy

a boltbezárás mellett mind az öt alkalmazottat fejenként 25 ezer forintos helyszíni bírsággal sújtották.

Előrevetítette: a rendőrség a jövőben is hasonló ellenőrzéseket hajt végre azokon a helyszíneken, ahol a maszkviselés kötelező, és hasonló szabálytalanság esetén hasonló bírságokra számíthatnak a szabályszegők.