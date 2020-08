Százmilliókat játszhat át a parkolási cégnek Niedermüller

Az erzsébetvárosi parkolási biznisz eddig ismertetett részleteit legfeljebb maszatolásnak tekinthetjük, a kerületi polgárok és vállalkozások életének a megnehezítése mellett ugyanis egy százmilliós pénznyelőt is épít Gyurcsány embere, Niedermüller Péter polgármester.

A Niedermüller Péter vezette önkormányzat június 26-án úgy döntött, hogy nemcsak a parkolás szabályait változtatják meg, hanem egyúttal százmilliós hasznot is hajt az egyik közismert baloldali cégvezérnek – számol be az Origo.

A történet röviden úgy szól, hogy a VII. kerületnek keletkezett 750 millió forint behajtatlan követelése, amely parkolási büntetésekből jött össze. A baloldali városvezetés úgy döntött, hogy a kintlévőségeket eladja egy külsős cégnek, akik behajtják a tartozásokat. Ez az üzleti világban nem ritka, bevett gyakorlat, hogy cégek a nehezen behajtható tartozásokat eladják – írja a lap.

Egy nagy magyarországi bank vezető munkatársa azonban az Origonak elmondta, hogy az ilyen jellegű – például parkolási – adósságokat nem éri meg eladni, olcsón pláne nem. Amikor az ügylet részleteit ismertetette a lap a szakembernek, akkor azt mondta, a feltételek feltűnően kedvezőek a külsős cég számára.

Természetesen a Kupper András érdekeltségébe tartozó cég kapta meg az üzletet, és áron alul jutottak hozzá a szerződéshez.

A megkötött üzlet lényege ugyanis az, hogy az erzsébetvárosi önkormányzat átadta a 750 millió forintnyi tartozást Kupperék cégének, cserébe a parkolócég vállalta, hogy a behajtott összeg 30%-át kifizeti az önkormányzatnak. Tehát: nem arról van szó, hogy a 750 millió forintos tartozást eladták 250 millióért a parkolócégnek (vagy akármekkora, de fix összegért) – még egy ilyen megállapodásból is hatalmas anyagi kára származna az önkormányzatnak -, hanem csak utólag, a behajtott összeg után kap az önkormányzat 30%-os részt. Ez egyrészt azt jelenti, hogy amennyiben 15 ezer forintot sikerül behajtani, akkor abból 5 ezer forint jár az önkormányzatnak, 10 ezer Kupperék cégénél marad.

Másrészt viszont azt is jelenti, hogy a szerződés összes kockázatát az önkormányzat vállalja, a parkolási cég semennyit, hiszen csak abból a pénzből kell fizetniük, amit be tudtak hajtani.

Kupper ismét óriási hasznot hajtó üzletet kötött tehát a VII. kerületi baloldali önkormányzattal. Az önkormányzatot hatalmas anyagi kár éri, míg a parkolócég nyeresége garantált – értékelte az Origo.

Az egyértelmű károkozás akkor válik érthetővé, ha tudjuk, hogy a parkolási büntetések kifizetésének a morálja jelentősen jobb a 30%-os aránynál – közölte a portál annak alapján, hogy az egyik szomszédos, hasonló adottságokkal rendelkező kerületből olyan információ került az Origo birtokába, hogy a parkolási bírságok 75 százalékát az autósok felszólítás nélkül is befizetik, a fennmaradó 25 százaléknak pedig újabb 70-80 százaléka legkésőbb egy ügyvédi felszólítás után fizet. Az említett kerület egy kiemelkedően jól teljesítő rendszert működtet, azonban a különbség a kerületek között legfeljebb 5-10 százalék lehet ebben a tekintetben.

A szomszédos kerületek tapasztalata tehát az, hogy a be nem fizetett bírságok 70-80 százalékát is befizetik az első ügyvédi figyelmeztetés után. Vagyis, a kerületnek nagyjából 500 milliós garantált bevétele lehetne gyakorlatilag költség nélkül – hiszen a felszólításokat a vagyonkezelő által alkalmazott jogászok is ki tudnák küldeni, munkaidőben – ehelyett ebből 350 milliót átadnak a parkolási cégnek.

Arra sincs érthető magyarázat, hogy a VII. kerület DK-s vezetése miért egy gyanús hátterű parkolócégnek adta át a tartozásokat, miért nem egy profi behajtócégnek. Miért nem az önkormányzati vagyonkezelő végzi el a behajtást?

A törvényes adósságbehajtás ugyanis nem azt jelenti, hogy testépítő alkatú férfiak jelennek meg az adós lakásánál, és félreérthetetlen utalásokat tesznek az adósságtörlesztés szükségességére. A behajtás pusztán levelezésből áll: levél az adósnak, a NAV-nak, a banknak. Ennél többet senki nem tehet törvényes keretek között, a kártalanítás pedig az adós értékeinek a lefoglalásából történik. Ezt az önkormányzat is megtehetné, pláne 750 millió forintért.

Ráadásul a parkolócég plusz nyereségre is szert tehet, ugyanis csak a tőkekövetelés – 750 millió – után kell kifizetni az önkormányzat részét. A végkövetelés összege sokkal magasabb is lehet, miután a parkolócég az eredeti tartozásokat felduzzaszthatja egy rakás kamu indokkal: kezelési, eljárási költségek.

Az erzsébetvárosi események alapján úgy tűnik, hogy a parkolásbiznisz továbbra is a baloldali pártok pártkasszájának legjelentősebb forrása – értékelt az Origo.