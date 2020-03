Székelyföldért Társaság: borítsuk be székely zászlókkal a Hősök terét!

– olvasható Incze Árpád, a Székelyföldért Társaság elnökének közleményében.

A Székely Nemzeti Tanács mozgósító felhívásának szellemiségében, idén e rendezvénnyel ad még nagyobb hangsúlyt a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezésnek a Székelyföldért Társaság.

A Székely Nemzeti Tanács hat évig pereskedett az Unió Bírósága előtt, hogy rendelkezésre álljon az a 12 hónapos aláírásgyűjtési időszak, melyből már csak két hónap van hátra. A kezdeményezés tétje, a határon túli magyar közösségek megmaradásának elősegítése uniós forrásokon keresztül. A sikerhez sok aláírásra van még szükség, így a rendezvény helyszínén három stand is fel lesz állítva, ahol a támogató aláírásokat papír alapon személyesen is le lehet adni.

A Székelyföldért Társaság kéri Magyarország és a főváros lakóit, hogy emlékezzenek meg ismét a Székely Szabadság Napjáról, aki pedig teheti, jöjjön Budapestre, hogy békésen, méltósággal nyilvánítsa ki a székely autonómiaigény iránti támogatását. Kérik a magyar pártokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, legyenek részesei az előkészületeknek, és ösztönözzék részvételre a székelyeket- magyarokat szerte az országban.

„A nemzeti összetartozás évében kiemelten fontos, hogy a március 10-eihez hasonló tömegrendezvényeken keresztül meg tudjuk mutatni, hogy dacolva a történelmi viszontagságokkal a trianoni határok fölött is megőriztük nemzeti összetartozásunkat. Egy közösség csak akkor képes fennmaradni, ha kudarcait, és nehézségeit erőforrássá tudja változtatni. A székely jövő így azon is múlik, hogy az anyaországi honfitársakban van-e kellő szolidaritásérzés és összetartozás-tudat az elszakított nemzetrészek iránt. Ez is mérlegre kerül a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évében. Legyünk ezért minél többen, borítsuk be székely zászlókkal a Hősök terét”