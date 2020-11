Konfliktusokat okozhat az ellenzékben Hadházyék szövetsége.

Könnyen elképzelhető, hogy Szél Bernadett lesz majd a Momentum miniszterelnök-jelöltje, hiszen a momentumos politikusok ismeretlenebbek és népszerűtlenebbek nála – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Szél Bernadett és Hadházy Ákos Momentummal kötött szövetsége konfliktusokat eredményezhet az ellenzéki pártok között, még inkább megnehezítve ezzel a 2022-es közös indulást.

„Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs független parlamenti képviselők már hosszú ideje együttműködnek a Momentummal, a parlamenten kívüli párt több javaslatát is benyújtották már. Így nem meglepő, hogy egyre szorosabbá válik az együttműködésük, hiszen

a Momentumnak is szüksége van bejáratott nevekre, és a független képviselőknek is kell egy olyan párt, amelynek a hátán ismét bejuthatnak az Országgyűlésbe”

– fejtette ki Deák Dániel a Magyar Nemzet megkeresésére.

Mint azt a lapnak is megírta, Fekete-Győr András Momentum-elnök csütörtökön a Facebookon jelentette be, hogy pártja szövetséget köt Szél Bernadett-tel, Hadházy Ákossal és Szabó Szabolccsal. Úgy tűnik, Hadházynak gyorsan sikerült tisztáznia magát a Bíró Lászlóval kapcsolatos kijelentéseit illetően, és a Momentum egyetért vele abban, hogy „mindent meg kell tenni, hogy az ellenzék jelöltjei között – szemben a kormánypártokéval – feddhetetlen jelöltek szerepeljenek”.

Deák Dániel szerint még nem eldöntött tény, hogy egy vagy két ellenzéki lista lesz 2022-ben, ugyanakkor ha lesz egy Momentum által vezetett második ellenzéki lista is, akkor

Hadházy Ákosék korrupcióellenes akcióival azt a narratívát festhetik majd fel, hogy míg a régebbi pártok – a Gyurcsány Ferenc vezette DK és az MSZP – korruptak, addig a Momentum a „tiszta kezűek pártja”.

A vezető elemző szerint ennek előjeleit láthattuk a szerencsi időközi választás után is, amikor Hadházy Ákos főként a Jobbiknak, az MSZP-nek és a Demokratikus Koalíciónak ment neki, a Momentum sokkal kevésbé állt be Bíró László mögé, igyekeztek a lehető leginkább kimaradni abból a kampányból. A kiszivárgó hírek szerint ez konfliktust is eredményezett az ellenzéki pártok között, sokan azzal vádolták a Momentumot, hogy nem segítették a kampányt az időközi választás során.

Deák Dániel Szél Bernadettnek a szövetségben betöltött lehetséges szerepéről is beszélt:

„Könnyen elképzelhető, hogy Szél Bernadett lesz majd a Momentum miniszterelnök-jelöltje,

hiszen a momentumos politikusok ismeretlenebbek és népszerűtlenebbek nála. Ráadásul a párt elnöke, Fekete-Győr András az elmúlt időszakban többször is lejáratta magát, elég csak a román jelöltek támogatására vagy arra gondolni, amikor azt állította, hogy Bajnai Gordonék mögöttük állnak, akik azonnal cáfolták a Momentum elnökének kijelentését” – emlékeztetett az elemző, hozzátéve: így szinte kizárható, hogy a párt elnökeként miniszterelnök-jelölt is lesz, a többi elnökségi tag pedig szinte teljesen ismeretlen a nyilvánosság előtt.

Kérdés, hogy mindehhez mit szólnak azok a párttagok, akik már hosszú évek óta dolgoznak a Momentumért. „Ha ezt a három független képviselőt a Momentum ismét be akarja juttatni a parlamentbe, akkor

több momentumos párttagnak is le kell majd mondania a javukra a képviselői ambíciójáról”

– mutatott rá az elemző, aki szerint Hadházy Ákos igen megosztónak számít az ellenzéki oldalon is, így az ő közeledése a Momentumhoz további konfliktusokat eredményezhet a pártok között, még inkább megnehezítve ezzel a közös indulást.