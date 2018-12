Szijjártó: az ENSZ migrációs csomagja Európa elárulása

Magyarország nemmel szavazott a dokumentumra.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter még a szavazás előtt, a tagországok képviselői közül elsőként kapott lehetőséget arra, hogy ismertesse országa álláspontját.

Felszólalásában Szijjártó Péter megerősítette a kormánynak azt az álláspontját, hogy az ENSZ súlyos hibát követ el a dokumentum elfogadásával, mert az nem kiegyensúlyozott, elfogult és szélsőségesen migránspárti.

Akik a csomag mellett voksolnak, új tömeges migrációs hullámok elindulásához járulnak hozzá – vélte -, ezek a hullámok pedig óriási kockázatokat hordoznak magukban az egész bolygóra nézve.

A külügyminiszter kifogásolta, hogy a paktum alapvető emberi jogként tünteti fel a migrációt. A globális csomag továbbá lényegében elfogadja, hogy a bevándorlók a határokat megsértve keresnek új hazát maguknak, és ezzel gyakorlatilag bátorítja a folyamatot, sőt ennek támogatására szólítja a tagországokat – mutatott rá.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy miközben a csomag az emberiség számára kedvezőként tünteti fel a migráció hatásait, valójában veszélyes folyamatról szó, amely destabilizálja mind a kiinduló, mind a tranzitországokat, a célországokban pedig párhuzamos társadalmakat hozhat létre, és óriási biztonság kockázatokkal jár.

A miniszter kifogásolta azt is, hogy a dokumentum nem szól a lehetséges célországokban élők jogairól, arról, hogy ezek az emberek békében, biztonságban élhessenek.

A csomag szerint ráadásul el kell fogadni, hogy a migráció szempontjából minden ország kiinduló, tranzit- vagy célországnak tekinthető; Magyarország egyik sem kíván lenni – szögezte le Szijjártó Péter.

Megismételte, hogy a csomag több célkitűzése ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel. Leszögezte, hogy Magyarország az egyes államok legfontosabb szuverén döntései közé tartozónak tekinti, hogyan védi meg a határait, illetve kit enged be a területére. Elveti a kormány a migrációs csomagnak azt a javaslatát is, hogy a határvédelem kérdését emberi jogi alapon közelítsék meg. A határok védelme ugyanis nemzetbiztonsági ügy, és minden országnak kötelessége is, a határsértőket pedig szigorúan meg kell büntetni.

Sok ország bírálta a csomagot

Bár az ENSZ-tagállamok többsége a szerdai szavazáson támogatta a csomagot, tizenketten tartózkodtak: Ausztria, Bulgária, Olaszország, Lettország, Románia, Svájc, Liechtenstein, Ausztrália, Chile, Líbia, Szingapúr és Algéria. Öt ország pedig ellene voksolt, az Egyesült Államok, Izrael, Magyarország, Lengyelország és Csehország. A visegrádi négyek közül Szlovákia nem szavazott, csakúgy mint 23 másik ország.

A migrációs csomagra vonatkozó tárgyalásokból az Egyesült Államok már az elején kilépett. Magyarország ugyan a szöveg elkészültéig végig részt vett a tárgyalásokban, de miután minden javaslatát elutasították, jelezte, hogy az elfogadási folyamatban már nem vesz részt, és semmilyen módon nem tekinti magára kötelezőnek a csomag egyetlen pontját sem.

Az ENSZ globális migrációs csomagja az első globális nemzetközi megállapodás a kérdésről, de nem kötelező érvényű.

