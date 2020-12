Szijjártó: soha nem volt még ilyen sikeres év a beruházások szempontjából (videó)

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be hazánk idei gazdasági teljesítményéről

A nagyszabású beruházás-ösztönzési programoknak köszönhetően elmondható: „soha nem zártunk még ilyen sikeres évet a beruházások szempontjából” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: a világjárványról gyorsan kiderült, hogy nem kizárólag egészségügyi, hanem gazdasági kihívást is jelent.

Úgy vélte, az új világgazdasági korszak kezdete azonban komoly lehetőségét is tartogat a magyar vállalatok számára. Aki most fejleszt, most vezet be új technológiát, most növeli a kapacitását, komoly versenyelőnyre tesz szert – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte: ennek megfelelően indítottak nagyszabású beruházás-ösztönzési programokat. Összesen 1433 beruházás létrejöttét segítették, ezek a beruházások 1676 milliárd forint értékben jönnek létre, amelyekhez 472 milliárd forintnyi támogatást adtak – idézte fel.

Megjegyezte: ezekkel összesen 12 603 új munkahely létrehozásához és 264 595 munkahely megtartásához járultak hozzá.

A miniszter hangsúlyozta: a magyar gazdaság életerejét mutatja, hogy a kis- és közepes mértékű beruházások 80 százalékát magyar cégek hajtják végre. A magyar és a német gazdaság összenövésének újabb jele, hogy a legtöbb nagyberuházás (szám szerint 19) német nagyvállalatok jóvoltából érkezik az országba – tette hozzá.

Szijjártó Péter kitért arra: a keleti nyitás stratégia sikerére az szolgáltat újabb bizonyítékot, hogy a nagyberuházások összesített értékének majdnem fele (48 százaléka) keleti országok – Kína, Korea, Japán és India – vállalataihoz köthető.