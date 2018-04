Szijjártó Péter: hazugságok gyűjteménye a Sargentini-jelentés

Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy HEITMANN KÁROLYNÉ Friesz Erzsébet 76 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család

"Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy WEISZ JÁNOS 2018. április 10-én 64 éves korában hosszú, végtelen türelemmel és méltósággal viselt betegségben elhunyt. Szeretett halottunkat utolsó útjára 2018. május 2-án, szerdán a pécsi köztemető kápolnájában 13.30 órakor kezdődő gyászmisét követően kísérjük. Megjelenésükkel kinyilvánított együttérzésüket megköszönve kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy BERTA JÁNOSNÉ Nagy Julianna szigetvári lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése április 27-én, pénteken 13 órakor lesz a turbéki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel emlékezünk RAFAI SÁNDOR volt hegyszentmártoni lakos halálának 30. évfordulóján. „Elmentél pedig sok dolgod lett volna még, Megtölteni szépséggel családod életét. Örök mosolyod még most is látjuk, Hogy belépj az ajtón még most is várjuk. Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy, Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy." Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, MAGÓ ZOLTÁN kőfaragó súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2018. április 27-én 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Bátyja és családja

Fájó szívvel, de a sors akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, nagynénink és kedves rokonunk, KISS ILONA Dobó I. utcai lakos hosszú szenvedés után 79 éves korában elhunyt. Szűk családi körben a Pécs-somogyi temetőben csendben eltemettük. Nyugodjék békében! Szerettei

"Reménykedtünk, hogy csak egy rossz álom, de nem az volt már látjuk, elmentél tőlünk oly messzire, oly távol, de szívünkben itt élsz, míg élünk e világon." Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, ID. MAKAY ANTAL 94 éves korában elhunyt. Temetése 2018. május 3-án a 13 órakor kezdődő szentmisét követően 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló gyermekei, unokái és dédunokái

"Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál, De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te leszel, Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel." Fájó szívvel emlékezünk JAKAB TÓTH MIHÁLY halálának 1. évfordulójára. Édesanyád és nővéreid

"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi a nyugalmadat nem zavarja senki." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy öcsém, SEFCSOVICS JÓZSEF a Dohánygyár volt dolgozója 78 éves korában elhunyt. Gyászmisét tartunk 2018. április 27-én az Irgalmas templomban 19 órai kezdettel. Részvételüket köszönjük: Nővére és családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HEVESI GÁBOR nagypalli lakos 76 éves korában türelemmel viselt súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2018. április 27-én (péntek) 15 órakor lesz a nagypalli temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SCHEICH BÁLINTNÉ Heil Teréz életének 81. évében elhunyt. Temetése április 26-án 15 órakor a fekedi temetőben, - előtte szentmise - lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik őt utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. Családunk hálás köszönetet mond az Irgalmasrend Hospice osztály dolgozóinak a hosszan tartó áldozatkész ápolásért. Szerettei

Fájó szívvel tudatom, hogy STOJÁKOVICS ERNŐNÉ Pápai Mária Pécs, Fülemüle utcai lakos, életének 79. évében elhunyt. Végakarata szerinti búcsúztatása 2018. április 27-én, pénteken, 13.30 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A szóróparcellában egy-egy szál virág elhelyezésére van lehetőség. Köszönöm megértésüket. Gyászoló unokája

"Pár szál virág, egy gyertyaláng, egy fénykép, amiről mosolyogsz ránk. Emléked örökké itt marad, amíg élünk Te velünk maradsz." Fájó szívvel emlékezünk CSIRKE ZSOLT halálának első évfordulóján. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSISZÁR BÉLÁNÉ Kaszapovics Klára máriakéméndi lakos 80 éves korában elhunyt. Temetése 2018. április 27-én 15 órakor lesz a máriakéméndi temetőben. A gyászoló család

Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és anyós, GYENES KÁROLYNÉ Cservenka Irma volt pécsbányai lakos 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. május 2-án 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Gyászoló szerettei