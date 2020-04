Szijjártó Péter: Magyarország védőfelszereléssel segíti Észak-Macedóniát

Százezer maszkkal és ötezer védőruházattal járulunk hozzá a világjárvánnyal szembeni észak-macedón védekezéshez.

Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni az új típusú koronavírus-járvánnyal – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szkopjéban.

Magyarország százezer maszkkal és ötezer védőruházattal járult hozzá a világjárvánnyal szembeni észak-macedón védekezéshez.

A tárcavezető kiemelte, Budapest azért tud segíteni más országoknak, mert vásárolt egy maszkok gyártására alkalmas gyártósort Kínától, és hamarosan elkezdődik az egészségügyi maszkok sorozatgyártása.

Hozzátette, folyamatosan járnak a repülőgépek a kínai nagyvárosok és Budapest között, és viszik Magyarországra az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket.

„Mi magyarok felelős szomszédságpolitikát folytatunk, ennek keretében Szlovéniának, Horvátországnak, Szerbiának és most Észak-Macedóniának nyújtunk ilyen jellegű segítséget” – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

Rámutatott: „ha ezek az országok legyengülnek a szó szoros és átvitt értelmében is, akkor a védekezési kapacitásuk is gyengébb lesz, és ha jön egy nagy, illegális migrációs nyomás, aminek sajnos megvan az esélye, akkor ez az ország nem tud annak ellenállni, nem tudja megállítani a migrációs nyomást, és nekünk, magyaroknak az az érdekünk, hogy minél délebbre legyen a migrációs nyomással szembeni hatékony védekezésnek a vonala”.

Szijjártó Péter emellett gratulált Észak-Macedóniának ahhoz, hogy a múlt héten a NATO teljes jogú tagjává vált. „Sokat küzdöttünk ezért, sokat dolgoztunk ezért, jól együttműködtünk ezért” – hangsúlyozta. Gratulált ahhoz is, hogy Szkopje elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.

„Mi ezt egy nagy észak-macedón és egy nagy magyar sikernek is tartjuk, hiszen magyar az Európai Unió bővítési biztosa, és ami sok éven keresztül nem sikerült, az most végre sikerült (.), szerintünk már jóval korábban kellett volna”.

A külgazdasági és külügyminiszter közölte: Budapest arra sarkallja az Európai Bizottságot, hogy „a tárgyalási keretet legkésőbb májusig állítsa össze, és a csatlakozási tárgyalások a gyakorlatban is legkésőbb júniusban kezdődjenek meg”.

„Mi itt élünk a szomszédban, pontosan tudjuk, milyen jelentősége van annak, hogy a Nyugat-Balkánon béke, nyugalom és stabilitás legyen, és ezek a döntések mind ehhez visznek közelebb” – hangsúlyozta.

„Itt, a világjárvány árnyékában se felejtsük el, hogy nekünk van egy speciális kihívásunk, mégpedig a tömeges illegális migráció, a török-görög határon a helyzet továbbra is nehéz, a migrációs nyomás továbbra is jelen van, az észak-macedón határőrség csak az idei esztendőben több mint 5600 illegális határátlépési kísérletet hiúsított meg” – figyelmeztetett a miniszter.

Szijjártó Péter azt is közölte, Magyarország büszke arra a 30 magyar rendőrre, aki most is az észak-macedón határon szolgál. Mint mondta, eddig összesen 1383 magyar rendőr teljesített szolgálatot különböző időpontokban Észak-Macedónia déli határán. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy Észak-Macedónia „a magyar rendőrök segítségére továbbra is számíthat”.