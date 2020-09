Szijjártó Péter: néhány zsúfolt munkanapot csak segítséggel lehet megoldani

A külgazdasági-és külügyminiszter Facebook-posztban válaszolt néhány felvetésre.

Szijjártó Péter a héten többek között Máltára és Laoszra is ellátogat. A külgazdasági és külügyminiszter hétfő esti posztjában arra is kitért, miért kényszerül néha arra, hogy a Rendőrség helikopterét használja munka közben, mint ahogy pénteken is tette.

Hosszú volt a mai nap is, most pedig húzás haza pakolni, mert éjfélkor indulunk az Egyesült Arab Emirátusokba, onnan… Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. szeptember 7., hétfő

Íme akkor a kérdés azoknak, akik emiatt kritikákat fogalmaztak meg – írja a Facebookon.

Nézzük a pénteki munkanapot. Melyik munkát nem kellett volna elvégeznem?

1. Nem kellett volna Budapesten tárgyalnom a Shell vezetőivel, és nem kellett volna bejelenteni hazánk első, nyugati vállalattal kötött, hosszútávú gázvásárlási megállapodását?

2. Nem kellett volna Nagykerekiben találkozni Románia külügyminiszterével és szállítási miniszterével, és nem kellett volna átadni a második autópálya-összeköttetést a magyar-román határon?

3. Nem kellett volna elmennem Nagyváradra találkozni a romániai önkormányzati választáson induló RMDSZ-es jelöltekkel, és nem kellett volna egyeztetni velük az erdélyi, partiumi magyarság jövőbeni támogatásáról?

4. Nem kellett volna Berettyóújfaluban találkoznom a Mezei-Vill Kft. vezetőivel és nem kellett volna bejelenteni egy több mint 500 millió forintos beruházást, mellyel száz munkahelyet megvédenek?

Minimális földrajzi tudással belátható, hogy ehhez a naphoz kellett a helikopteres segítség is.

Újra kérdezem: ezek közül melyik munkát nem kellett volna elvégeznem – teszi fel a kérdést a külgazdasági-és külügyminiszter posztja végén.