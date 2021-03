Tiltott fegyverviselésért őrizetbe vették a politikai párt elnökét

A rendőrséget egy családi veszekedést követően a politikus egyik családtagja hívta ki, mert állítólag véget akart vetni az életének. A férfi tagadta, hogy öngyilkosságot akart volna elkövetni, de a rendőrség őrizetbe vette, mert a lakásán több, be nem jelentett fegyvert is találtak.

Ezt ne hagyja ki! A családokat és a nyugdíjasokat is az út szélén hagyná a Momentum

Az éjszaka folyamán a rendőrség őrizetbe vette a francia UDI (Demokraták és Függetlenek Uniója) párt elnökét, Jean-Christophe Lagarde-ot. Az Europe 1 értesülései szerint a politikust a fővárostól északra fekvő Seine-Saint-Denis megyében lévő településen, Drancy-ban lévő otthonából vitték be a rendőrök egy családi vitát követően. A politikus rokonai hívták ki a rendőrséget, mivel Lagarde állítólag egy fegyverrel véget akart vetni az életének, a politikus azonban ezt tagadja. Állítása szerint nem állt szándékában öngyilkosságot elkövetni. A kiérkező rendőrök úgy hallották, hogy eldördült egy lövés a politikus otthonában, személyi sérülés azonban nem történt – számol be a V4NA.

A kiérkező rendőrök figyelmét azonban felkeltette valami szokatlan, mégpedig az, hogy a Lagarde otthonában több olyan fegyvert is tart, amelyek nincsenek bejelentve, ezért tiltott fegyverviselés vádjával őrizetbe vették az UDI elnökét.

A Le Parisien információi szerint Lagarde legálisan tartott otthonában két B kategóriás fegyver, mivel rendelkezik sportlövészeti engedéllyel, de egy fegyverszekrényben további lőfegyvereket is találtak, amire a politikusnak nem volt engedélye.

Sajtóértesülések szerint Lagarde családtagjai azt állítják, hogy a politikus az utóbbi időben depresszióval küzd és a rendőrségi kihallgatás alatt is zavartan viselkedett, de a környezete nem volt hajlandó további információkkal szolgálni a politikus egészségi állapotával kapcsolatban.

A Le Parisien úgy tudja, hogy Jean-Christophe Lagarde ellen jelenleg is nyomozást folytat a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség (Parquet national financier, PNF), mivel 2017-ben közpénzek elsikkasztása miatt feljelentést tett ellene Hacène Chibane ellenzéki városi tanácsos. Chibane feljelentésében kitért Lagarde felesége, Aude Lavail-Lagarde 2002 és 2014 között folytatott munkájára is, az asszony ugyanis az említett időszakban a francia parlament alsóházában dolgozott asszisztensként, 2014-ben azonban felmondott, miután azzal vádolták a férjét, hogy illegálisan foglalkoztatta. Hacène Chibane vádja szerint Jean-Christophe Lagarde egy időben több személyt is foglalkoztatott parlamenti tevékenysége segítése érdekében, ám ugyanezek a munkatársak egy időben Drancy önkormányzatánál is alkalmazásban voltak, tehát onnan is kaptak fizetést.

Az asszony egyébként most a lakhelyükként szolgáló település, Drancy polgármestere, ahol a férjét követte a városvezetői poszton 2017-ben. A politikus otthonában a sikkasztás ügyében folytatott nyomozás miatt 2019-ben házkutatás volt, de ügyvédje szerint nem találtak semmit, amit felhasználhattak volna ellene, számolt be a történtekről a L’Express nevű francia lap.