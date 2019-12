Több alkalommal is kitoloncolt migránsok ezrei élhetnek Németországban

Sajtóértesülés szerint 28 283 olyan, 2012 óta beutazott bevándorló tartózkodik jelenleg Németországban, akit kitoloncoltak, vagy önként elhagyta az országot, de ennek ellenére visszatért, és legalább egy újabb menedékkérelmet terjesztett elő.

Korábban már több alkalommal is kitoloncolt migránsok ezrei élnek Németországban – közölte a Welt am Sonntag című vasárnapi lap a német kormány adataira hivatkozva.

Október 30-i adatok szerint a menedékjoggal visszaélők jelentős többsége (22 050) eddig egy alkalommal tért vissza Németországba, és terjesztett elő újabb menedékkérelmet. 4916 bevándorlónak viszont a jelenlegi a harmadik próbálkozása, 1023-nak pedig már a negyedik, sőt 294 esetben már legalább az ötödik.

A Welt am Sonntag ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ez a személycsoport elenyésző részét alkotja a menedékkérőknek. A német statisztikai hivatal szerint ugyanis 2010 és 2018 között 1,78 millió menedékkérő érkezett Németországba.

Horst Seehofer német belügyminiszter november elején jelentette be, hogy tovább szigorítják a határellenőrzést, és keményebben lépnek fel a menedékjoggal visszaélőkkel szemben Németországban, miután felháborodást okozott Ibrahim Mirinek, egy közel-keleti eredetű bűnözői csoport kitoloncolt vezetőjének a visszatérése. A szigorítás keretében bevezetik a többi között azt is, hogy kitoloncolási őrizetbe kell venni mindazokat, akik kitiltásuk ellenére visszatérnek Németországba, hogy menedékjogi kérelmet nyújtsanak be.