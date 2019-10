Halálos áldozatai is vannak a németországi lövöldözésnek

Cikkünk frissítjük!

A Szász-Anhalt tartományi város rendőrsége közölte, hogy a feltételezett elkövető a lövöldözés után egy járművel elmenekült.

A rendőrség azt kérte, hogy mindenki maradjon az otthonában vagy menjen biztonságos helyre.

#BREAKING Death toll in #Halle shooting rises to 2, the shooter is on the run, according to #Germany police. The shooting occured during Yom Kippur, the holiest day in the Jewish tradition pic.twitter.com/ekGmJxRoA5

