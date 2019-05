Többen súlyosan megsebesültek becsapódó gázai rakétáktól

Egy férfi életét vesztette, ketten súlyosan – egyikük életveszélyesen – és egy harmadik dolgozó könnyebben megsebesült egy Askelónba becsapódó rakétától – jelentette az izraeli katonai rádió vasárnap.

A Gázai övezetből kilőtt rakéta Askelón ipari negyedében egy üzembe csapódott be, ahol egy 22 éves és egy 40 éves férfi súlyosan megsebesült. Egy másik lövedék egy autót talált el az övezet szomszédságában az egyik úton, vezetője életét vesztette.

Vasárnap is megszólalt a légvédelmi riasztás az övezet közvetlen környéke mellett a távolabbi Beér-Seván, Javnében, Asdódban és Rechóvotban, sőt a gázai rakéták tizennyolc éve tartó történetében először már a Holt-tenger közelében lévő Aradon is.

Egy rakéta a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet értesülése szerint az askelóni Barziláj kórház onkológiai osztályánál csapódott be, és komoly anyagi károkat okozott.

A Háárec című újság honlapja szerint a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász terrorszervezet jelenleg mintegy öt-hatezer rakétával rendelkezik, harmincezer harcost tud bevetni, és rendkívüli helyzetben további hétezret tud mozgósítani. Mellettük az Iszlám Dzsihád iszlamista terrorszervezet közel nyolcezer rakétás arzenált gyűjtött össze, hatezer harcosa és kilencezer aktivistája van. Továbbra is vannak alagútjaik, noha azok jelentős részét az izraeli hadsereg felszámolta. Emellett beszereztek drónokat is, és képesek helyben is előállítani számos rakétatípust.

A szombat reggel óta Dél-Izraelben folyó rakétatámadások ellenére egyelőre zavartalanul folytatódnak Tel-Avivban az Eurovíziós Dalfesztivál előkészületei és próbái. A versenyzők egy része már megérkezett, és mindeddig senki sem mondta le részvételét, noha bekövetkezett a szervezők legnagyobb aggodalma, a gázai harcok kiújulása éppen néhány nappal a május közepén kezdődő nemzetközi fesztivál előtt.