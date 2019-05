Szakértő: tovább kellene szigorítani a hajózási szabályokat

Ez a tragédia is rávilágít arra, hogy a hajózással kapcsolatos szabályozásokat tovább kell szigorítani – nyilatkozta Bencsik Attila, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke. A szakértő szerint a Dunán utazó hajók száma az elmúlt tíz-tizenöt évben megtízszereződött, ami már önmagában balesetveszélyes.

A Dunán utazó hajók száma az elmúlt tíz-tizenöt évben megtízszereződött, ami már önmagában balesetveszélyes – tette hozzá a Pesti Srácoknak a szakértő.

Szerda este két hajó ütközött össze a Dunán, a Parlamentnél. Az egyik,

a Hableány hét másodpercen belül felborult és elsüllyedt, 35 ember volt a fedélzeten, 33 dél-koreai turista és a kétfős személyzet.

Legalább hét ember meghalt, hét személyt kórházban ápolnak, 21 embert még keresnek. A turisták között egy hatéves gyerek és egy hetvenes éveiben járó férfi is volt. A mentést nehezítik a rossz látási viszonyok és a megáradt folyó erős sodrása. A hajóroncsot éjjel fél kettő körül találták meg a Margit híd közelében.

Az utasszállító kapitányát az éjszaka kihallgatta a rendőrség, az ügyben büntetőeljárás van folyamatban.

A tragédiával kapcsolatban megkerestük Bencsik Attilát, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnökét,aki portálunknak elmondta:

műszaki és emberi hiba is okozhatta a balesetet.

Hozzátette:

esti időpontban, szakadó esőben, erősen áramló Dunánál a hajók manőverképessége romlik, nehezebben kormányozhatóak, ez rendkívüli odafigyelést igényel, így elég egy kisebb hiba, vagy nem odafigyelés, és máris megtörténhet a tragédia.

A szakértő úgy gondolja, az történhetett, hogy a Hableány a szállodahajó elé fordulhatott, amely feltételezése szerint maga alá gyűrhette a kisebb hajót. Bencsik Attila hangsúlyozta azt is, hogy a hajóközlekedésnek megvannak a szabályai: például az, hogy „egy hegymenetben haladó hajó útját hány méteren belül szabad keresztezni, és hány méteren belül van az, hogy ez már tilos”.

A sajtóban olyan nyilatkozat is megjelent, hogy az esti sétahajózás rendkívül veszélyes és be kéne tiltani. A Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke portálunknak ezzel összefüggésben hangsúlyozta: a lényeg nem az, hogy az esti sétahajózást be kellene tiltani, vagy nem, hanem arról van szó, hogy

a Dunán utazó hajók száma az elmúlt tíz-tizenöt évben megtízszereződött és ma már körülbelül 160-180 szállodahajó közlekedik Budapest felé, ami már önmagában balesetveszélyes

– mondta Bencsik Attila, hozzátéve, hogy ezt a veszélyt felismerve, a kabinos hajók (ilyen volt a balesetben érintett utasszállító, amely nem sétahajózást végzett) számára már hoztak egy olyan szabályt, hogy ezekkel a hajókkal nem lehet sétahajózást végezni.

Ez a tragédia rávilágít arra, hogy a szabályozásokat tovább kell szigorítani

– tette hozzá a szakértő.