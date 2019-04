Trump cáfolja, hogy milliókat fizettek volna Észak-Koreának

Donald Trump amerikai elnök pénteken Twitteren cáfolta, hogy az amerikai kormány kifizette volna azt a kétmillió dolláros számlát, amelyet Phenjan 2017-ben nyújtott be Otto Warmbier amerikai diák ápolásáért.

„Nem fizettünk Észak-Koreának Otto Warmbierért, sem kétmillió dollárt, sem semmit”

– írta mikroblog-bejegyzésében az elnök.

A The Washington Post című lap csütörtökön két, neve elhallgatását kérő informátorára hivatkozva azt írta, hogy Phenjan kétmillió dolláros számlát nyújtott be Washingtonnak az Észak-Koreában kómába esett, majd hazaszállítása után egy héttel elhunyt amerikai diák, Otto Warmbier ápolásáért 2017-ben. A lap értesülései szerint a Warmbier hazaszállítására Phenjanba küldött amerikai külügyi tisztségviselő Donald Trump jóváhagyásával megállapodást írt alá az orvosi számlák kifizetéséről, a számlát tovább küldték a pénzügyminisztériumba, de az kifizetetlenül ott is maradt.

A Fehér Ház szóvivője nem kívánta kommentálni az értesüléseket. Sarah Huckabee Sanders szóvivő azt közölte: „nem fűzünk megjegyzést túszokról szóló tárgyalásokhoz, ezek ezért voltak eddig sikeresek a jelenlegi kormányzat idején”. Az amerikai külügyminisztérium akkori tisztségviselője, aki Phenjanba utazott, hogy hazaszállítsa Otto Warmbiert, a tárgyalások bizalmas jellegére hivatkozva szintén nem nyilatkozott.

Otto Warmbier amerikai egyetemi hallgató volt, aki osztálykiránduláson vett részt Észak-Koreában 2016-ban, amikor letartóztatták, mert a szálloda faláról leemelt és eltett magának egy propagandaanyagot.

2016 márciusában egy phenjani bíróságon „államellenes ellenséges cselekedetért” 15 évi kényszermunkára ítélték. Az ítélethirdetés után ismeretlen okból kómába esett, de erről az Egyesült Államok tisztségviselőit a phenjani hatóságok nem értesítették. Akkor derült rá fény erre, amikor 2017 júniusában Joseph Yun, az amerikai külügyminisztérium akkori tisztségviselője egy orvos társaságában az észak-koreai fővárosba utazott, és elvitték őket abba a kórházba, ahol külföldieket kezelnek.

Otto Warmbiert hazaszállították, ahol néhány napon belül elhunyt. Az orvosi vélemény szerint agykárosodást szenvedett.