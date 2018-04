Trump nem szórakozott: megtámadták Szíriát

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint pénteken este 9 órakor bejelentette, hogy elrendelte a légicsapások megindítását Szíria ellen.

Az elnök a Fehér Házban a nemzethez címzett – és a nagy amerikai televíziós állomások által élőben közvetített – nyilatkozatában közölte: precíz, azaz célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra.

A légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtja végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen.

A légicsapás-sorozat – amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen – Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.

Beszédében Donald Trump kiemelte:

a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától.

A Dúmában elkövetett vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt hangoztatta: „ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt”.

Az amerikai elnök élesen bíráló szavakat fogalmazott meg Oroszország és Irán – az Aszad-rendszer két támogatója – címére is. „Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyermekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni” – fogalmazott Trump. Hozzátette: Oroszországnak el kell döntenie, hogy ezen a sötét úton halad-e tovább, vagy csatlakozik a civilizált nemzetekhez.

Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok semmilyen körülmények között nem akar meghatározatlan ideig Szíriában maradni.

Az amerikai televíziók híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be több szír helyszínen is. A Fox és a CNN hírtelevíziók helyszínen lévő tudósítókra hivatkozva jelentették, hogy a szíriai fővárosban legalább hat robbanás hallatszott.

Theresa May: a britek részt vesznek

A brit miniszterelnök szombat hajnalban bejelentette, hogy engedélyezte a brit fegyveres erőknek „összehangolt és célzott támadások” végrehajtását Szíriában. May szerint korlátozott, a térségi feszültségeket nem eszkaláló akcióról van szó, amelynek célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától.

A brit kormányfő megerősítette, hogy Nagy-Britannia amerikai és francia szövetségeseivel együtt vesz részt az akcióban.

Theresa May tényként közölte nyilatkozatában, hogy a szíriai Dúma városában múlt szombaton vegyifegyver-támadás történt, és e támadás halálos áldozatainak száma elérhette a 75-öt, köztük gyerekek is vannak.

A szíriai rezsim a múltban is használt vegyi fegyvereket saját népe ellen „a legkegyetlenebb, legelborzasztóbb módon”, és jelentős mennyiségű információ, köztük hírszerzési adatok utalnak arra, hogy a legutóbbi támadásért is a szíriai vezetést terheli a felelősség – mondta szombat hajnali nyilatkozatában Theresa May.

A brit kormányfő szerint ennek a magatartásnak véget kell vetni, nemcsak azért, hogy meg lehessen védeni az ártatlan szíriaiakat a vegyi fegyverek okozta rettenetes haláltól és sérülésektől, de azért is, mert nem lehet megengedni a vegyi fegyverek használatát akadályozó nemzetközi normák erózióját.

„Minden lehetséges diplomáciai csatornát igyekeztünk kihasználni ennek elérésére, de erőfeszítéseink rendre meghiúsultak. Az oroszok még ezen a héten is vétót emeltek egy olyan határozat ellen az ENSZ Biztonsági Tanácsában, amely a Dúmában történt támadás független kivizsgálását célozta volna” – fogalmazott tájékoztatójában a brit miniszterelnök.

Theresa May szerint így nem maradt más gyakorlati lehetőség, mint az erő alkalmazása

a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának lebontására, és arra, hogy a szír vezetést elrettentsék e fegyverek használatától.

A brit kormányfő szerint nem arról van szó, hogy a szövetségesek egy polgárháborúba akarnának beavatkozni, sem arról, hogy rendszerváltást kívánnának elérni. A cél egy korlátozott, célzott csapásmérés, amelynek nyomán nem eszkalálódik a feszültség a térségben, és amelynek során a résztvevő országok mindent megtesznek a polgári veszteségek elkerülésére.

May hozzátette: jóllehet ennek az adott akciónak a kifejezett célja a szíriai rezsim elrettentése, a fellépés ugyanakkor világos jelzés mindenki másnak is, aki úgy gondolja, hogy büntetlenül alkalmazhat vegyi fegyvereket.

Damaszkuszban robbanások hallatszottak, a szír TV agresszióról beszél

A szíriai fővárosban erős robbanások hallatszottak szombat hajnalban, és Damaszkusz fölött repülőgépek húztak át – jelentette a francia hírügynökség helyszíni tudósítója.

A szíriai állami televízió Franciaországgal és Nagy-Britanniával közös „amerikai agresszióról” adott hírt, és közölte, hogy a légvédelem felvette a harcot az ellenséggel.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőcsoportja azt jelentette, hogy Damaszkuszban egy kutató intézetet vettek célba, valamint a köztársasági gárda és a 4. hadosztály elit alakulatait.

A damaszkuszi média szerint 13 támadó rakétát lelőtt a légvédelem. A célpontjuk a fegyveres erők egyik bázisa volt Homsz város környékén.

A három oldalú agresszió a nemzetközi jog égbekiáltó megsértése – írta a szír állami hírügynökség. A kormányzat egyik illetékese azt mondta a brit hírügynökségnek, hogy

„ha a támadás véget ért, és nem lesz második hullám, akkor a hatása korlátozott marad”.

A brit védelmi minisztérium szerint sikeres volt az akció

A tárca londoni tájékoztatása szerint az Egyesült Államokkal és Franciaországgal közösen végrehajtott műveletben az RAF négy Tornado GR4 típusú repülőgépe vett részt, amelyek Storm Shadow rakétákat lőttek ki egy volt rakétatámaszpontra Homsz városától hozzávetőleg 24 kilométerre nyugatra.

A tájékoztatás szerint nagyon gondos tudományos elemzéssel határozták meg, hogy hova a legjobb célozni a Storm Shadow rakétákat a felhalmozott vegyszerek megsemmisítése végett a környező térség elszennyeződésének minimális kockázatával.

A létesítmény, amelyre a brit királyi légierő csapást mért, távol volt minden ismert lakott területtől, és ez is csökkentette a szennyeződési kockázatot – hangsúlyozta a brit védelmi minisztérium.

A tárca szerint a csapásmérés hatékonyságának részletes elemzése még tart, de az előzetes jelek arra vallanak, hogy

a Storm Shadow rakéták pontossága és az aprólékos célpont-kijelölési tervezés sikeres támadást eredményezett.

Gavin Williamson brit védelmi miniszter szerint a nemzetközi közösség határozottan, törvényes és arányos katonai erővel válaszolt a dúmai vegyifegyver-támadásra.

„Küldjön ez az együttes fellépés világos üzenetet a (szíriai) rezsimnek arról, hogy a vegyi fegyverek használata kategorikusan elfogadhatatlan, és (e fegyverek bevetését) számonkérés követi” – fogalmazott szombat hajnali nyilatkozatában Gavin Williamson.

Orosz külügyminisztérium: a támadás veszélyezteti a békés rendezést

Az Egyesült Államok és szövetségesei olyan pillanatban mértek csapást Szíriára, amikor az ország esélyt kapott a békés jövőre – közölte szombati Facebook-bejegyzésében Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

„E mögött azok állnak, akik erkölcsi vezető szerepre pályáznak e világon és a saját kizárólagosságukat hirdetik.

Valóban kizárólagosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki akkor vegye tűz alá az ország fővárosát, amikor Szíria esélyt kapott a békés jövendőre” – írta.

Dmitrij Szablin, az Állami Dumának a szíriai parlamenttel való kapcsolattartásért felelős koordinátora Damaszkuszban újságíróknak kijelentette: Egyesült Államok vezette koalíció azért mért csapást Szíriára, hogy megakadályozza a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) kelet-gútai vizsgálatát.

A Rosszíja24 orosz hírtévé értesülése szerint orosz sérültje nincs a támadásnak.

Borítókép: az USA elnöke nem a levegőbe beszélt

AFP PHOTO / Mandel Ngan