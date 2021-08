Tucker Carlson: ha betiltják a humort, már tudod, hogy nem jó irányba haladunk

A médiaszemélyiség szerint a rend és a tisztaság nem fasiszta dolgok, hanem erények.

Megtelt a Széchenyi téren felállított Mol-nagyszínpad előtti tér Tucker Carlson sztárműsorvezető The World According to Tucker Carlson című előadásán – derül ki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) közleményéből. Az MCC Feszten több százan hallgatták a világhírű médiaszemélyiséget.

Az MCC Feszten The World According to Tucker Carlson címmel előadást tartott Tucker Carlson, a világ egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége. A legnézettebb amerikai kommentátor a Time szerint a legbefolyásosabb konzervatív gondolkodó az Egyesült Államokban. Esténként átlagban több mint ötmillió néző követi a műsorát a Fox Newson – írja a Magyar Nemzet.

Beszédének elején Tucker Carlson a nyugati médiában, Magyarországról megjelent negatív híradásokról elmondta, hogy

szerinte mindazok a vádak, amelyek a magyar jelennel szemben megfogalmazódnak, tulajdonképpen pont, hogy az amerikai realitásra igazak.

„Ha betiltják a humort, már tudod, hogy nem jó irányba haladunk” – fogalmazott a műsorvezető az amerikai közélet szerinte veszélyes tendenciáit illetően. Carlson kiemelte: az Egyesült Államok mostani politikai irányváltása és a folyamatosan sulykolt üzenetek egyszerűen boldogtalanná teszik az embereket.

„Ha a magyarok, akik évszázadokon át elnyomás alatt éltek, tudnak boldogok lenni, mi, amerikaiak miért nem vagyunk rá képesek?”

– tette fel a kérdést a műsorvezető. Előadásában szólt a déli határzárnál történt látogatásáról, valamint Magyarország 2015-ös migrációs válságot követő helytállásáról. Carlson arra hívta fel a figyelmet, hogy „ha szeretsz valamit, tisztán tartod. [….] A rend és a tisztaság nem fasiszta dolgok, hanem erények” – olvasható az MCC közleményében.

A médiaszemélyiség magyarországi tartózkodása alatt Orbán Viktor miniszterelnökkel is készített interjút.

„A nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy a nyugati civilizáción belül létezik egy konzervatív nemzeti alternatíva, amely a mindennapokban sikeresebb. Ezért kritizálnak minket. Ők magukért harcolnak, nem ellenünk” – fogalmazott a magyar kormányfő.