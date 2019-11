Új választások lesznek Bolíviában

Megállapodott az átmeneti kormány a lemondatott államfő, Evo Morales pártjának parlamenti képviselőivel.

A bolíviai szenátus késő éjszakába nyúló ülése után arról tájékoztatott a Twitteren, hogy egyhangúlag megválasztotta a 2019-2020-as időszakra szólóan elnökévé a Morales pártjából való Eva Copa Murgát, első helyettesévé egyik párttársát, második helyettesévé pedig a Demokratikus Egység nevű ellenzéki párt képviselőjét, miután a szenátus előző vezetői lemondtak.

A szenátus új elnöke, Eva Copa Murga megválasztása után közölte, hogy

az átmeneti kormány és az ellenzék egyetértésre jutott abban, hogy mihamarabb új választásokat kell tartani, hogy visszatérjen a béke az országban, és mindenekelőtt megvédjék a demokráciát.

A magát az ország ideiglenes államfőjévé nyilvánító Jeanine Ánez közben további lépéseket tett, hogy megszilárdítsa saját helyzetét: csütörtökön felesketett öt új minisztert, miután előző napon 11 tárcavezetőt iktatott be hivatalába. Ánez sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy a Morales vezette Mozgalom a Szocializmusért nevű pártnak minden joga megvan ahhoz, hogy részt vegyen a majdani elnökválasztáson, neki is láthat egy új jelölt keresésének, de Morales nem lehet negyedik ciklusban elnök, és ugyanez vonatkozik a volt alelnökére, Álvaro Garcíára is.

Evo Morales vasárnap kényszerült lemondani az elnöki posztról.

A rendőrség és a hadsereg vezetője is távozásra szólította fel azt követően, hogy az Amerikai Államok Szervezete súlyos szabálytalanságokra derített fényt az október elnökválasztáson, és az eredmény megsemmisítésére szólította fel La Pazt. Morales lemondása után Mexikóban kapott menedéket, de bejelentette, hogy kész a lehető leghamarabb hazatérni.

Miután a parlament mindkét háza határozatképtelenné vált ahhoz, hogy kijelölje Morales ideiglenes utódát, szerdán

Jeanine Ánez, a szenátus ellenzéki alelnöke az ország ideiglenes államfőjévé nyilvánította magát, és bejelentette, hogy a lehető leghamarabb új elnökválasztást akar.

Az ideiglenes államfő leszögezte azt is, hogy Bolíviában nem történt államcsíny, és az országnak maga mögött kell hagynia az általa totalitáriusnak minősített Morales-rendszert.

Az Egyesült Államok, Oroszország, Brazília, Kolumbia, Nagy-Britannia és Németország is elismerte Jeanine Ánezt az ország ideiglenes elnökének.