Újabb csodabogárra bukkantak a szép új gender-világban

A TikTok-on megtalálható videóban azt próbálja meg elmagyarázni egy magát nem binárisnak gondoló lány, hogy a körülötte lévő emberek miképp tudják őt azonosítani – írja a V4NA .

Elmondja, hogy a nemi identitását akár óráról órára is megváltoztathatja, és annak érdekében, hogy a megfelelő névmáson hívják őt háromféle karkötőt visel. Kéket akkor ha férfinak, rózsaszínt ha nőnek, sárgát pedig akkor ha semlegesen kell szólítani őt.

