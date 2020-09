Újabb szektorral bővülnek a magyar-amerikai kapcsolatok

A magyar űrkutatási tevékenységet végző vállalatok lehetőséget kapnak egy szoros tudományos együttműködésre a Virgin Galactic-kal, amely az egyik legjelentősebb szakmai szereplőnek számít a magántulajdonban lévő vállalatok között.

Szijjártó Péter washingtoni útja során megállapodást írtak alá a legnagyobb magánkézben lévő, tőzsdén lévő űrkutatási cég és a magyar kormány között.

„A most aláírt megállapodás értelmében a magyar űrkutatási tevékenységet végző vállalatok lehetőséget kapnak egy szoros tudományos, mérnöki-műszaki együttműködésre a Virgin Galactic-kal, amely az egyik legjelentősebb szakmai szereplőnek számít a magántulajdonban lévő vállalatok között” – közölte Facebook-oldalán a külügyminiszter.

„Az elmúlt évben együttműködést kötöttünk Brazíliával, Franciaországgal, Izraellel, Szingapúrral, Törökországgal és Portugáliával, így ez már az hetedik űripari megállapodása Magyarországnak, ezúttal egy innovatív űripari vállalattal” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter útja során több megbeszélést is folytatott. Többek közt Dan Brouillette energiaügyi miniszterrel is tárgyalt. Közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy

új helyzet állt elő jövő év elejétől Magyarország gázellátásában.

„A horvátországi LNG terminál megépítésével megnyílik a cseppfolyósított gáz piaca hazánk számára. Éves gázfogyasztásunk 10 százalékát az LNG terminálon keresztül fogjuk fedezni, ráadásul most először rendelkezünk olyan hosszú távú gázvásárlási szerződéssel, amelyet nem orosz céggel kötöttünk. A Shell 250 millió köbméter gázt fog hazánkba szállítani évente a következő hat esztendőben” – ismertette Szijjártó Péter.

„Magyarország hét szomszédja közül hattal már összekötötte gázvezeték-hálózatát, itt az idő, hogy létrejöjjön a hetedik összeköttetés is Szlovéniával” – tette hozzá.

A külügyminiszter gratulált az Egyesült Arab Emirátusoknak és Bahreinnek a történelmi megállapodáshoz, miután egyedüli uniós külügyminiszterként részt vett a békemegállapodás aláírási ceremóniáján.

Szijjártó Péter kijelentette, Magyarországot, a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt egyértelmű tisztelet, nagyrabecsülés és támogatás övezi a washingtoni Fehér házban.

Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (k), Robert O’Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó (b) és Mark Meadows, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke Washingtonban 2020. szeptember 15-én.