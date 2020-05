Vádat emeltek a Balatonnál drogot terjesztő bűnmegelőzési egyesület tagjai ellen

Fedőszervezetként használták az egyesületet.

A négy férfi múlt évi elfogásakor nagy sajtóérdeklődést kiváltó bűncselekményről azt írták: a vádlottak közül az egymással baráti kapcsolatot ápoló budapesti és Balaton-parti férfi gyakran fogyasztott kábítószert, utóbbi 2011-től rendszeresen vásárolt marihuánát és amfetamint fővárosi társától, a drog szállítását az egyesület gépkocsijával oldotta meg.

A Balaton-partra jutott kábítószerből többször vett egy helyi kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó 30 éves férfi, aki más kereskedőktől is szerzett be tiltott anyagokat. Ehhez egy 27 éves balatonboglári férfi segítségét is igénybe vette, őt háromszor bízta meg, hogy Székesfehérváron és Siófokon drogot vegyen, az árut később helyben értékesítette.

Nyomozók 2019 júniusában összehangolt akció keretében házkutatásokat tartottak, amelyek során drogok és készpénz mellett kábítószer-kereskedelemhez szükséges tárgyakat is lefoglaltak. A gyanúsítottak őrizetbe, majd letartóztatásba kerültek.

Az ügyészség a négy férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja, velük szemben 8 év, 4 év, 3 év 6 hónap fegyházbüntetés, illetve 2 év 6 hónap börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.

Az ügyben múlt nyáron tartott rendőrségi tájékoztatón elhangzott, hogy a bűnmegelőzési egyesület 2007-ben, valóban a közbiztonság fenntartására alakult, működését önkormányzati támogatások és 1 százalékos szja-felajánlások biztosították. A szervezet járőrözést végzett és drogprevenciós előadásokat tartott iskolákban, fiatalok által gyakran látogatott helyeken, a tagjaik száma azonban a 2010-es évekre 12-ről 2-3-ra csökkent, és sem a rendőrséggel, sem a polgárőrséggel nem tartott fenn kapcsolatot.

A rendőrség kockázatelemző tevékenysége során figyelt fel a szervezetre és megtudta: annak elnöke az egyesület bűnmegelőzési védjeggyel felfestett terepjárójával hetente jár Budapestre drogért, hogy abból fedezze saját és bűntársai szükségletét, a többit pedig értékesítsék.

Szijártó István, a Somogy megyei rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese akkor úgy fogalmazott, több évtizedes rendőri pályafutása alatt még nem találkozott olyan esettel, hogy egy bűnmegelőzési egyesület drogot terjesztett volna, szavai szerint ez valószínűleg egyedülálló a magyar kriminalisztika történetében.

Az pedig a cinizmus netovábbja, hogy ehhez egy bűnmegelőzési védjeggyel ellátott autót használtak, és még 2019-ben is tartottak drogprevenciós előadást iskolában – mondta a rendőr ezredes.