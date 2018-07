Vádat emeltek egy templomban részegen randalírozó férfi ellen

A kecskeméti hajléktalan ittasan inzultálta a híveket, felrúgta a térdeplőt, megrongálta a templom előterének ajtaját, és italos üveggel akarta megütni a papot.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A még februárban történt eset során a 48 éves hajléktalan férfi egy szeszes italos üveggel a kezében ment be a műemlék templom előterébe, ahol a reggeli misére érkező hívők is tartózkodtak. Ittassága és hangoskodása miatt a sekrestyés és a pap is felszólította, hogy hagyja el a templomot, majd megpróbálták kitessékelni – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi ekkor kiabálni kezdett, az imádkozásra kihelyezett térdeplőbe rúgott, majd a templom belső részébe ment, ahonnan a pap és a hívek kivezették. A vádlott eközben a kezében lévő üveggel hadonászni kezdett, hangosan gyalázkodott, és azzal fenyegette a körülötte lévőket, hogy az üveggel megüti őket, a tisztelendőre pedig rá is emelte azt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Amikor a férfit sikerült kivinniük, berúgta a templom kapuját, visszament az előtérbe, ahol tovább hangoskodott, és az előtér ajtajának homokfúvott, gravírozott, művészi alkotás jellegű üvegezett részét szándékosan betörte, az üveget tartó díszléceket pedig kitörte, majd távozott.

A rongálással 300 ezer forintos kárt okozott, amelynek a plébánia a nyomozás során kérte a megtérítését.

A többszörösen büntetett előéletű, letartóztatásban lévő férfit az ügyészség vallási tisztelet tárgya és templom megrongálásával elkövetett rongálás, valamint nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, a vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd.