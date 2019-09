Varga Judit: bevándorláspárti bosszúhadjárat volt a brüsszeli meghallgatás

"Küzdöttél, de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Fájó szívvel emlékezünk KRÄHLING JÁNOS halálának első évfordulóján. Felesége, gyermekei, unokái, rokonok és barátok

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH SÁNDORNÉ 90 éves korában eltávozott közülünk. Temetése a magyarürögi temetőben 2019. szeptember 20-án, a 11 órai szentmise után lesz. Megköszönjük mindenkinek, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Szerettei

"Nézegetünk rólad egy képet, közben felidézünk egy régi emléket. Könnyeink mögül látjuk arcodat. Szívünk fáj, tisztán halljuk hangodat.” KORDIKNÉ HORVÁTH ERIKA halálának 2. évfordulójára emlékezünk. Kordik család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANTAL GÁBORNÉ Szabó Mária életének 73. évében, váratlanul elhunyt. Drága halottunk temetése 2019. szeptember 19-én, 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájában. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy PÉNZES GÁBOR 75 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 19-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerető férjem, édesapám, testvérem, rokonunk, TAKÁCS ISTVÁN volt 506-os szakmunkásképző volt tanára, türelemmel viselt betegségét követően 78 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én a 11 órakor kezdődő gyászmise után lesz a magyarürögi temetőben. Gyászoló család

"Lelked reméljük békére talált S TE már a mennyből vigyázol majd reánk." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SPENGLER ÁRMIN volt hásságyi, majd ellendi lakos életének 92. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én a 12.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

"Eltelt egy év már nem látunk többé, de szívünkben itt leszel mindörökké." Fájó szívvel emlékezünk MESTER MIHÁLY halálának 1. évfordulóján. "Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk, nevetésed még most is halljuk, hogy belépj az ajtón, még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked. Örökké szeretünk, s nem feledünk Téged!" Szeretteid

Fájó szívvel emlékezem DR. PÉTERFALVY ISTVÁN halálának 1. évfordulóján. „Eltelt egy év, már nem látlak többé, de szívemben itt leszel mindörökké. Bármilyen csodás a világi élet, pótolni nem tud soha senki Téged! Hiányod elviselni nehéz és míg szívem dobban Te örökké benne élsz!" Szerető feleséged: Júlia

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy MASSÁNYI CSILLA 2019. szeptember 6-án életének 82. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 18-án 14 órakor lesz a szigetvári kanizsai temetőben. Megköszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló rokonság

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, SCHULTHEISZ HENRIK komlói lakos 82 éves korában betegségben elhunyt. Szűk családi körben hamvait a pécsi köztemetőben helyeztük örök nyugalomra. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KRESZÁN MIHÁLY 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 18-án 14 órakor lesz a bogádi templomban. Végső nyugalomba a pécsbányai temetőben helyezzük szűk családi körben. Kérjük, hogy csak egy szál virággal búcsúzzanak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZENÁSZNA SÁNDORNÉ Franyó Mária 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 19-én, 15 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY GYÖRGYNÉ Ferth Anna volt villányi lakos 2019. augusztus 31-én elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, 15 órakor a villányi temetőben lesz. Előtte szentmise 14.15 órakor. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy WERNER HENRIK életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. szeptember 13-án, a 16 órakor kezdődő gyászmise után lesz a szederkényi temetőben. Gyászoló szerettei