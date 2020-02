Végre hazatérhetett Levente, az SMA-beteg kisfiú (videó)

Elhagyhatta a karantént, néhány napja már otthon lehet az izomsorvadásos betegséggel küzdő gyermek, akiért korábban az egész ország összefogott. Jók az eredményei, sokat erősödött a kezelés óta eltelt negyedév alatt.

„Leventének jók lettek az eredményei, haza is költöztünk. Három hónap után jó volt végre hazajönni” – ezt az örömteli bejegyzést osztotta meg az interneten az SMA-betegségben, azaz gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenvedő kisfiú, Levente édesanyja. A gyermek ugyanis a kezelése után karanténban volt, Siófokon lakott egy ideig édesanyjával. Azonban a fertőzésveszély miatt egyelőre otthon sem látogathatja őket senki.

„Szerdán jöhettünk haza. Hetente járunk vissza kontrollvizsgálatra” – árulta el Levente édesanyja, Szamler Viktória, aki telefonon nyilatkozott a TV2 Tények című műsorának.

„Levente nagyon sokat erősödött, egyre stabilabban meg tudja magát tartani ülve. A Budai Gyermekkórházba járunk rehabilitációra, ahol van hidroterápia és gyógytorna is”

– tette hozzá a szülő.

A kisfiúról csak 2018 decemberében derült ki, hogy nagyon beteg. Ám csak második születésnapjáig volt lehetőség arra, hogy megkapja a világ legdrágább – 700 millió forintba kerülő – gyógyszerét, amelynek köszönhetően teljesen meggyógyulhat. A gyógyulásáért az egész ország összefogott, a szülők versenyt futottak az idővel, de sikerült nekik, mert összegyűlt a pénz.

A TV2 riportjában szó esik arról is, hogy a szintén SMA-betegséggel küzdő Zente is képes már megtartani magát. Ő volt az első, gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenvedő gyerek, akiért az egész ország megmozdult, neki is összegyűlt a 700 millió forint, így megkaphatta a kezelést.