Végső szakaszába lépett az amerikai evakuáció, a tálibok a reptér gyors átvételére készülnek

A tisztségviselő, akit a tájékoztatás szabályai értelmében nem lehet megnevezni, azt mondta, hogy a repülőtér kapuinál korábban gyülekező tömeg megfogyatkozott azután a figyelmeztetés után, hogy a csütörtöki robbantásos merényletet követően szélsőségesek további támadásaira kell számítani.

– mondta a kabuli repülőtéren állomásozó tisztségviselő.

Egy amerikai illetékes a Reutersnak szombaton azt mondta, hogy kevesebb mint négyezer amerikai katona van még a repülőtéren, míg korábban, az evakuációs művelet tetőpontján még 5800 volt a létszámuk.

Ugyancsak vasárnap reggel az Afganisztánban két hete hatalomra került tálibok egy tisztségviselője azt mondta a Reuters hírügynökségnek, hogy ők és a távozó amerikai erők is a kabuli repülőtér gyors átadására készülnek.

– mondta a tálib illetékes, neve elhallgatásának feltételével.

Szavai szerint a tálib erők, amelyek a Nyugat támogatta afgán kormány elleni villám hadműveleteik végén, augusztus 15-én váratlan gyorsasággal, harc nélkül vonultak be Kabulba, rendelkeznek a szükséges műszaki szakemberekből álló csapattal és olyan, magasan képzett mérnökökkel, akik készen állnak a repülőtér átvételére.

Közben a The Washington Post című amerikai lap, saját forrásaira hivatkozva azt jelentette (helyi idő szerint) szombaton, hogy

Az újság megjegyezte, egyelőre nem világos, hogy az amerikai diplomaták visszatérnek-e majd Afganisztánba egy későbbi időpontban, s ha igen, mikor kerülhet erre sor. Semmilyen végső döntés ez ügyben nem született még – teszi hozzá a The Washington Post.

A lap értékelése szerint – írja a TASZSZ orosz hírügynökség – a határozott terv hiánya ez ügyben lényegében azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kabuli diplomáciai jelenléte hetekre, hónapokra vagy akár hosszabb időre is megszakadhat.

„Részletes terven dolgozunk arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban miképp biztosíthatunk konzuli támogatást és biztosíthatjuk a(z Afganisztánból) való távozást azoknak, akik augusztus 31-e után akarnak távozni” – mondta az amerikai külügyminisztérium egy tisztségviselője a The Washington Postnak. A cikk forrása szerint Washington „számos változatot mérlegel” a lehetséges diplomáciai együttműködésekre vonatkozóan.

John Kirby, a Pentagon szóvivője szombaton közölte: megkezdődött az amerikai katonák kivonása a kabuli repülőtérről is, ahol az elmúlt két hétben feszített tempóban folyt a nyugati országok diplomatáinak, állampolgárainak és afgán segítőiknek a kimenekítése.

Az elmúlt két napban Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország is lezárta kabuli evakuációs műveleteit az amerikai kivonulás miatt keletkezett biztonsági vákuumra hivatkozva.

Britain's last plane carrying only civilian evacuees has taken off from Kabul, the defence ministry said Saturday, leaving hundreds of Afghans eligible for resettlement behindhttps://t.co/MVRSoVhr0r

— AFP News Agency (@AFP) August 28, 2021