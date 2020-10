Volt állatorvos ellen emeltek állatkínzás miatt vádat Nógrádban

A férfi olyan méltatlan körülmények között tartotta haszonállatait, hogy nagy részük lesoványodott, megbetegedett, sőt több el is pusztult.

Volt állatorvos ellen emeltek vádat állatkínzás miatt Nógrád megyében, a férfi olyan méltatlan körülmények között tartotta haszonállatait, hogy nagy részük lesoványodott, megbetegedett, sőt több el is pusztult – közölte a megyei főügyészség vezetője pénteken az MTI-vel.

Bóna Gyula ismertette: a vád szerint a Nógrád megyei férfi 2020 februárjában állattartó telephelyén harminckilenc szamarat és mintegy ötven, különböző fajtájú juhot tartott, melyek gondozására, ellátására és állatorvosi vizsgálatára nem fordított kellő figyelmet, megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt, vizet nem kaptak.

Mivel a szamarak patájának megfelelő ápolása is elmaradt, ez olyan mértékű ízületi elváltozást eredményezett, hogy a szamarak járásképtelenné váltak, közülük hét el is pusztult. A szükséges gondozás elmulasztása miatt több juh is rühös lett, rendszeres nyírásuk, körmölésük szintén nem történt meg.

Bár a hatóság erre felszólította, a vádlott az állattetemeket sem szállíttatta el, ezzel pedig az élő állatokat fertőzésveszélynek tette ki.

A főügyész hozzátette: annak ellenére, hogy a hatóság 2018-ban már eltiltotta a vádlottat a sertéstartástól, mivel több mangalicát tartott egy fémhálóval elkerített részen, amelyből éles drótdarabok álltak ki, ezért fennállt a veszélye, hogy az állatok megsérülhetnek. A vádlott a sertéseket olyan területen tartotta, melyet mély iszap borított, száraz pihenőhelyük nekik sem volt.

Az egykori állatorvos kamarai tagságát a Magyar Állatorvosi Kamara 2016-ban felfüggesztette, az állategészségügyi szolgáltatói engedélyét bevonta.

Bóna Gyula közölte: a volt állatorvost korábban már felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték állatkínzás miatt, az ügyészség most indítványt tett a szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére és az állatorvosi tevékenység gyakorlásától történő végleges eltiltására.