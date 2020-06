Zuhanórepülésben a svéd vezetés támogatottsága

A legfrissebb felmérés szerint a svédek egyre kisebb csoportja gondolja úgy, hogy az ország vezetése meg tud birkózni a koronavírus-járvánnyal és a helyzethez illően tudja azt kezelni. Szakértő szerint, míg eddig elegendő volt a katasztrófa elkerülése, most, a járvány változásával másféle válságkezelésre van szükség és igény is az emberek részéről.

A Novus által készített közvélemény-kutatás szerint egyre inkább csökken az állampolgárok bizalma a svéd vezetés felé. Ide tartozik a parlament, a kormány és az egészségügyi hatóság támogatottsága is, amely mindegyik szervnél csökkenő tendenciában van – írja a V4NA.

Mostanáig a svédek még támogatták Stefan Löfven és kormánya intézkedéseit a koronavírust illetően, ez azonban változóban van. Az ok, hogy a járvány miatti válsághelyzet és az akut krízis időszaka múlóban van, ezért másféle válságkezelésre is van szükség, mint eddig, mutatott rá Torbjörn Sjöström, a Novus vezérigazgatója.

Jag tror knappast att @SwedishPM och hans regering på eget initiativ kommer att ta sitt förnuft till fånga och byta strategi (eller ens inse att strategival föreligger). Det enda som biter är det här. Mycket hoppingivande. https://t.co/WA97ACQniP — Martin Bender (@MinnetBedrar) June 4, 2020

A felmérés szerint míg áprilisban a megkérdezettek 63 százalékának magas volt a bizodalma a kormányban a járvány kezelését illetően, addigra ez az arány júniusra 45 százalékra csökkent. Ugyanígy csökkent a bizalom a egészségügyi hatóság felé is, ami korábban 73 százalék volt, most viszont 65. De meglátszik a véleményváltozás a svéd polgári védelmi ügynökségnél is, ahol a támogatottság 57 százalékról 48-ra esett vissza.

Az egészségügy és az iskolák ugyanakkor fel van készülve a járvány kezelésére, legalábbis így ítélik meg a svédek. Ezen a két területen a támogatottság és a bizalom nem csökkent, sőt az iskolák esetében még nőtt is.

A változó hangulat viszont hatással lesz a kormány megítélésre is, eddig ugyanis az emberek nem merték kritizálni a kormányt a krízis miatt. Most azonban már a koronavírus is egy politikai téma lesz, így a svéd vezetés nem menekülhet meg a kritikák elől, figyelmeztet rá Sjöström.